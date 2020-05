François Legault annonce une nouvelle prime pour le personnel soignant

Dans sa conférence de presse du jeudi 7 mai, le premier ministre du Québec François Legault a annoncé une nouvelle prime pour le personnel soignant.

François Legault a tenu à apporter quelques précisions pour débuter sa conférence de presse. « Je veux éclaircir les principes qui nous guident dans les décisions que nous prenons pour le déconfinement. Tout d’abord, nous nous assurons que la contagion est sous contrôle et nous vérifions la disponibilité des lits dans la région en question. À l’extérieur du Grand Montréal, c’est sous contrôle. La situation est plus difficile dans le Grand Montréal, c’est pour cela que nous avons besoin de personnel. »

Afin d’attirer du personnel qui viendrait travailler à temps plein, le premier ministre a annoncé une nouvelle prime pour les personnes dans les zones rouges dans les hôpitaux, les résidences privées et les centres d’hébergement et de soins de lomgue durée (CHSLD). « Pour une personne qui travaille à temps plein sur un mois cela équivaut à une prime de 1 000 dollars », a-t-il précisé.

Christian Dubé, président du Conseil du trésor, a précisé que près de 50 % des employés des CHSLD effectuent du travail à temps partiel.

« Le gouvernement estime donc nécessaire de bonifier les rémunérations pour encourager le travail à temps plein. Nous ajoutons des primes supplémentaires pour les personnes qui travaillerons à temps plein dans les CHSLD infectés 200 $ de plus après deux semaines consécutives à temps complets puis 400 après 4 semaines. Ces conditions s’appliqueront aussi dans les hôpitaux des zones rouges », a-t-il soutenu

Le ministre a ensuite annoncé que tous les salariés des services de santé et sociaux, qui accepteraient d’être transférés dans les zones rouges, toucheraient 2 000 dollars par mois qui peuvent s’ajouter aux primes annoncées précédemment.

Report des ouvertures à Montréal

« Nous avons décidé avec le Dr (Horacio) Arruda de reporter d’une autre semaine l’ouverture des commerces et des écoles et des services de garde donc au 25 mai si et seulement si la situation s’améliore d’ici là surtout au niveau du personnel », a aussi expliqué le premier ministre Legault durant ce point de presse.

En ce qui concerne les tests de dépistage de la COVID-19, il a rappelé que le Québec est un endroit au monde où il y a eu le plus de tests. « Depuis quelques jours, nous faisons plus de 10 000 prélèvements. Notre objectif est de doubler le nombre de tests ».

Horacio Arruda tiendra une conférence de presse vendredi à 13 h à partir de Montréal, à la maison des Haïtiens.