Le déconfinement expliqué aux enfants de 5 à 11 ans

En cette Semaine de la santé mentale au Québec et pour faire suite à l’annonce de la réouverture des écoles primaires et des services de garde, Télé-Québec, Naître et grandir ainsi que la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i) se sont associés pour lancer une capsule originale à propos du déconfinement, pensée expressément pour les quelque 540 000 Québécois âgés de 5 à 11 ans.

Cette capsule est offerte sur la plateforme jeunesse de Télé-Québec (Squat), sur le site Web de Naître et grandir, sur les plateformes des six journaux de la CN2i, ainsi que sur leurs réseaux sociaux respectifs. Découvrez-la ici.

Chaque jour depuis un certain temps, les enfants entendent, à la télé, à la radio ou de la bouche de leurs parents, le mot « déconfinement ». Mais est-il bien compris? Qu’implique-t-il? Comment peuvent-ils se préparer à vivre cette nouvelle étape?

« Questionnements, tristesse, inquiétude, déceptions et anxiété habitent tour à tour la plupart des jeunes, d’où la nécessité d’un accompagnement fiable, présenté de façon très imagée et dans leurs mots pour s’assurer que le message est bien compris », mentionne la CN2i, par voie de communiqué.

La capsule offre des outils pour bien traverser cette période de déconfinement. Nathalie Parent, psychologue spécialisée dans le domaine de l’enfance et de la famille, des relations et de l’anxiété, a d’ailleurs collaboré au contenu pour guider l’équipe vers les conseils les mieux adaptés aux jeunes.

Selon elle, « les processus de réflexion et de discussion étayés à travers des livres et des capsules vidéo comme celle-ci permettent une compréhension et favorisent la résilience, processus essentiel d’adaptation face aux difficultés de la vie ».

Le docteur en philosophie Michel Sasseville, professeur et responsable du programme de philosophie pour les enfants à l’Université Laval, y a également participé pour que le thème de l’incertitude soit abordé de la bonne façon afin d’accompagner les enfants dans la quête d’une vie : le lâcher-prise!

« Je crois que cette capsule sera très utile pour inviter les enfants à former une communauté de chercheurs et chercheuses de sens à ce qui nous arrive à tous. Si on veut aider les enfants à vivre cette pandémie, il importe de les inviter à en discuter avec leurs amis, leurs parents, leurs enseignants. J’ai accepté de collaborer avec l’équipe de CN2i, car je trouve l’idée tout aussi géniale que simple à utiliser », affirme-t-il.