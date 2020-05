Retour sur les chantiers pour les travailleurs de la construction

C’est demain le 11 mai que l’ensemble de l’industrie de la construction reprendra ses activités. Sur chacun de ces chantiers, les mesures de santé publique ainsi que les recommandations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) seront mises en application afin de garantir la sécurité des travailleuses et travailleurs. À cet effet, le Guide COVID-19 – Chantiers de construction a été élaboré.

Mesures d’hygiène

Parmi les mesures d’hygiène qui devront être mises en place par l’employeur pour les chantiers de 25 travailleurs et plus, une ou des toilettes à chasse et un lavabo alimenté avec de l’eau propre sont requis. Cependant, il n’est pas recommandé pour un travailleur de la construction de porter un équipement de protection individuelle spécifique pour se protéger de la COVID-19 lorsque la distanciation physique de 2 mètres est respectée. Si les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne ou plus pour une période de plus de 15 minutes sans barrière physique (15 minutes est la durée maximale dans une journée), le port du masque de procédure (chirurgical) et de lunettes de protection ou le port d’une visière sont exigés.

Travaux routiers

En tenant compte des mesures sanitaires spécifiques régionales, la vaste majorité de 1 300 travaux routiers prévus cette année par le ministère des Transports, démarreront progressivement.

Rappelons que le gouvernement avait signifié en mars dernier, des engagements totalisant 5,4 G$ dans les secteurs routier, maritime, ferroviaire et aéroportuaire, pour la réalisation de projets partout au Québec.

Selon les données de la Commission de la construction du Québec (2018), l’industrie de la construction a généré 249 600 emplois directs en moyenne par mois et une masse salariale de 6,9 milliards de dollars.