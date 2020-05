La fibre optique atteint le secteur des lacs le long de la 389

Les citoyens de Baie-Comeau habitant certaines zones de villégiature le long de la route 389 seront bientôt desservis par un service Internet rapide puisque l’entreprise Telus est en pleins travaux d’installation d’un réseau de fibre optique.

Les résidents des secteurs des lacs Fer-à-Cheval, Cinq cents et Couillard ainsi que ceux du coin de la Rivière-aux-Anglais verront bientôt leurs problèmes d’accès et de communications Internet réglés.

« La fibre optique, c’est la technologie qui permet d’apporter Internet filaire à la maison et la plus rapide actuellement. On apporte la fibre optique jusqu’aux maison et il n’y a pas de dégradation de vitesse, contrairement au cuivre (câbles) », précise la porte-parole de Telus, Jacinthe Beaulieu.

Amorcés depuis peu, les travaux se poursuivront dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.

Mme Beaulieu rappelle l’importance d’un service Internet fiable et rapide, particulièrement en cette période de pandémie de coronavirus et du recours au télétravail pour tant de gens.

Telus a commencé en 2015 le déploiement du réseau PureFibre dans la MRC de Manicouagan. La Ville de Baie-Comeau a été desservie la première, puis en 2017, c’était au tour de Franquelin. D’autres travaux sont prévus en 2020 pour poursuivre le déploiement.

Ce réseau, rappelle Jacinthe Beaulieu, permet « des vitesses de téléchargement symétriques ultrarapides qui sont indispensables avec la multiplication des applications technologiques comme les soins de santé virtuels, l’évolution de la maison connectée, les jeux vidéo ou encore les outils de collaboration évolués comme la vidéoconférence immersive ».