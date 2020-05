Les défis du 1er juillet amoindris par la relance du courtage immobilier

Le Québec poursuit son plan de déconfinement alors que plusieurs secteurs de l’économie se remettent en marche aujourd’hui lundi. La relance du courtage immobilier jouera un rôle important pour pallier à la pénurie de logements qui s’annonce.

En cette période de visites des logements pour la signature des baux au 1er juillet, de nombreux locataires et propriétaires s’inquiètent des répercussions de la crise du coronavirus. Des propriétaires repoussent les visites en raison des appréhensions des locataires actuels, d’autres locataires ayant déjà signé leur avis de non-renouvellement craignent de ne pas arriver à trouver un nouveau logement dans les circonstances.

La présidente et chef de la direction de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Julie Saucier, rappelle que les restrictions dues à la pandémie ont eu pour effet de ralentir le nombre de nouvelles propriétés disponibles sur le marché. « L’annonce autorisant la mise en marché de propriétés sans restriction par des courtiers permettra donc de réduire le nombre de ménages aux prises avec des problématiques urgentes de logement. »

L’APCIQ tient à souligner les efforts déployés par le gouvernement Legault qui ont permis cette relance du courtage immobilier résidentiel et commercial dans le contexte actuel de la COVID-19. Par ailleurs les courtiers immobiliers prévoient un décalage des activités immobilières qui pourrait s’étendre jusqu’en septembre.

Dans le cadre de cette relance du courtage immobilier, les courtiers ont été formés quant aux mesures d’hygiène et règles de distanciation. Les poignées de portes, interrupteurs et systèmes d’alarmes devront être désinfectés après chaque visite. Ils devront porter des masques, des gants, administrer un formulaire aux acheteurs et éviter les visites libres.