Ottawa offrira une aide de 500 $ aux aînés

Le gouvernement du Canada versera une aide pouvant atteindre 500 $ aux personnes âgées.

Une allocation de 300 $ sera versée aux aînés qui reçoivent la pension de sécurité de vieillesse. Une somme de 200 $ s’ajoutera pour ceux qui reçoivent le supplément de revenu garanti.

« Les dernières semaines ont été difficiles pour nos aînés, a précisé Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Le défi ne se limite pas à ce qui arrive dans les CHSLD. Le virus est plus susceptible d’affecter nos aînés. Ils sont confinés dans leurs maison et doivent utiliser les services de livraison. Les dépenses ont aussi augmenté pour eux, dont pour l’épicerie et la pharmacie.

Ce versement unique est jugé insuffisant pour les regroupements FADOQ. M. Trudeau a répondu que « depuis le début de la crise, nous avons fait preuve de souplesse». « C’est une aide à court terme. Si la situation perdure, nous allons revoir les mesures pour eux et pour les travailleurs par exemple. »

Au Canada, sept millions de personnes recevront cette aide, qui nécessite un investissement de 2,5 milliards $.

Le premier ministre a ajouté lors de son point de presse quotidien que 20 millions $ seront investis dans le programme Nouveaux horizons pour les aînés. «Il y a quelques semaines nous avons bonifié l’investissement pour les service de livraison et pour offrir plus d’activités pour contrer leur isolement. Beaucoup d’aînés ressentent le poids de la solitude parce qu’ils ne peuvent pas voir les membres de leurs familles. Nous avons été témoins de scènes déchirantes dans les CHSLD partout au Canada. Nous allons accompagner les provinces afin de s’assurer de ne plus revivre cette situation. »

La COVID-19 a fait 5 100 morts au Canada. On dénombre 70 342 cas à la grandeur du pays et 33 267 personnes sont rétablies.