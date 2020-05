COVID-19 : le baseball, le plus individuel des sports d’équipe, espère repartir

Le baseball est certainement le plus individuel des sports d’équipe. Il y a donc bon espoir que les joueurs puissent fouler le losange cet été et que les associations de baseball sur la Côte-Nord puissent amorcer leur saison.

Baseball Québec a présenté au gouvernement et à la santé publique dix-sept mesures sociosanitaires pour la pratique de son sport. Les grandes lignes permettraient de ne pas dénaturer le baseball.

« On est comme tout le monde. On est en attente. C’est la santé qui dictera le retour », a mentionné le président de Baseball Côte-Nord, Patrick Lowe.

Les scénarios sont basés pour un début le 1er juillet ou le 1er août. Seuls les championnats provinciaux du côté féminin pourraient permettre à la Côte-Nord de sortir de la région.

M. Lowe se questionne sur la réponse des jeunes si les activités ne peuvent s’amorcer qu’en août, et ce que pour cinq semaines, en raison de la météo nord-côtière. L’aspect économique devra aussi être considéré.

« On va être amené à revoir la façon de jouer au baseball. J’ai bon espoir qu’on va jouer, mais quand et comment? On est en attente des directives de Baseball Québec, qui attend celles de la santé publique », a conclu M. Lowe.

Voici quelques-unes des mesures sociosanitaires proposées :