Canadian Tire donne masques et visières à la Ville

La succursale de Baie-Comeau de la chaîne Canadian Tire de Baie-Comeau vient de faire un don de 24 visières et de 2 500 masques à la Ville de Baie-Comeau.

Ces équipements serviront prioritairement aux employés municipaux, mais l’équipement qui ne sera pas utilisé sera distribué parmi les organismes de la municipalité qui en auront besoin.

« On remarque beaucoup de solidarité à Baie-Comeau depuis le début de cette pandémie et ce don en est un autre exemple. Merci à M. (Mario) Delarosbil et son équipe du Canadian Tire pour ce geste », a indiqué le maire Yves Montigny, dans un bref communiqué.