Certaines aires sportives accessibles à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau entame la réouverture de ses terrains de tennis et ses pistes d’athlétisme à compter d’aujourd’hui, 20 mai, dans la foulée des assouplissements confirmés par le gouvernement du Québec la semaine dernière.

Les terrains de tennis 3 et 4 du parc du centre Henri-Desjardins sont accessibles dès aujourd’hui. Demain, ce sera le tour des terrains du parc Saint-Nom-de-Marie et du pavillon du Lac. Finalement, vendredi, les terrains 1 et 2 du parc du centre Henri-Desjardins seront également ouverts après des travaux de peinture. Les joueurs sont invités à respecter les mesures de santé publique indiquées sur l’affiche installée sur les lieux.

Par ailleurs, les amateurs peuvent s’en donner à cœur joie sur les pistes d’athlétisme du stade des Baies et du stade Médard-Soucy dès aujourd’hui. Par contre, il est toujours interdit d’accéder aux terrains synthétique et gazonné. Le maintien de la distanciation physique de deux mètres est toujours de mise.

Depuis le 20 avril, la Ville de Baie-Comeau avait décrété la fermeture de tous ses équipements sportifs extérieurs par résolution afin de limiter la propagation de la COVID-19. Cette décision est cependant maintenue pour les modules de jeux, comme le recommande Québec en raison des difficultés d’assurer le nettoyage et la désinfection. Le parc de planche à roulette reste également fermé.

Quant aux deux piscines extérieures, qui ouvriraient normalement autour du 20 juin, leur sort n’est toujours pas scellé. La Ville rappelle que de nouveaux accès seront probablement permis dans peu de temps.

Enfin, rappelons que Québec a également autorisé la semaine dernière la réouverture des clubs de golf.