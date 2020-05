Le CEDFOB obtient 3 M$ pour une recherche sur les petits fruits particuliers de la Côte-Nord

Le cégep de Baie-Comeau vient de recevoir un coup de pouce bon pour 3 M$ afin d’assurer à son Centre de transfert de technologie la poursuite de ses travaux de recherche et de développement des petits fruits nordiques de la Côte-Nord.

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada verse 2 M$ au Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), tandis que le Fonds collège-industrie pour l’innovation de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) ajoute 1 M$.

En plus de soutenir les projets de recherche du centre, l’important apport financier lui permettra « de renforcir ses infrastructures de recherche et de développement pour l’essor de petits fruits particuliers à la Côte-Nord », précise l’établissement d’enseignement dans un communiqué.

Les 2 M$ du CRSNG iront entièrement au projet Essor de quatre productions fruitières particulières à la Côte-Nord : ronce arctique, chicouté, camarine noire et airelle vigne d’Ida. Quant à la subvention de la FCI, elle permettra au CEDFOB de se doter des équipements requis pour le projet de recherche.

Le directeur général du cégep, Claude Montigny, n’a pas manqué de souligner que son établissement a reçu « la contribution la plus importante parmi les sept projets subventionnés dans six collèges du Canada ».

Des détails

Le projet de recherche en question vise l’élaboration de quatre modèles de production biologique de petits fruits particuliers à la Côte-Nord, actuellement « sous-exploités en raison d’un manque de connaissances agronomiques permettant une production commerciale, comme c’est le cas pour le bleuet et la canneberge », peut-on lire dans le communiqué.

Comme l’explique la chercheuse Ève-Catherine Desjardins, les travaux visent l’essai d’aménagements et de régies de culture biologique à partir de ce qui se fait déjà dans la production de petits fruits au Québec, en Scandinavie et aux États-Unis. « Le but ultime de ces essais est d’améliorer les rendements fruitiers par unité de surface en développant des régies de production biologique efficace. »

Par ailleurs, selon un principe d’économie circulaire, les sous-produits de 20 entreprises régionales seront utilisés comme intrants, notamment à des fins de fertilisants et paillis. Ces partenaires évoluent dans les secteurs agricoles et horticoles ainsi que dans ceux de la transformation des pêches et du bois.

Pour leur part, les résidus de petits fruits des transformateurs seront valorisés par d’autres entreprises cosmétiques et issues de l’industrie es bières et des spiritueux.

Un travail d’équipe

L’équipe de recherche du CEDFOB travaille en collaboration avec d’autres centres de recherche de la province, notamment le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, le Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité du cégep de Victoriaville et le Centre d’études des procédés chimiques du Québec du collège de Maisonneuve.

L’obtention de ces deux subventions permettra au CEDFOB de consolider son expertise en recherche dans le domaine des petits fruits nordiques pour les cinq prochaines années et donnera ainsi un élan à la diversification économique de la région, assure le cégep de Baie-Comeau.