Un retour en classe réussi pour la Commission scolaire de l’Estuaire

La Commission scolaire de l’Estuaire (CSE) est enchantée du déroulement du retour en classe qui a eu lieu le 11 mai dans ses écoles primaires. La première semaine s’est passés sans tracas, mais certains ajustements ont été nécessaires.

« Nous sommes vraiment satisfaits, les écoles et les élèves étaient bien préparés. Les équipes-écoles, avec le support des différents services de la commission scolaire, avaient travaillé très fort dans les jours précédant la rentrée », affirme l’agente aux communications à la CSE, Patricia Lavoie.

Plusieurs éléments logistiques avaient été prévus, mais les écoles ont dû faire de petits ajustements. « Il est impossible d’être parfaits et bien que nous avions essayé de penser à tout, des petits ajustements ont été nécessaires grâce au vécu sur le terrain avec le retour des élèves », de confirmer Mme Lavoie.

Certaines écoles ont dû revoir un peu les entrées et les sorties, d’autres ont dû ajuster légèrement l’horaire pour faciliter la logistique du transport qui, à elle seule, représentait un véritable défi, selon Patricia Lavoie.

« Les parents ayant très bien préparé les enfants et les communications des équipes-écoles avec les familles par différents moyens dans les jours précédant la rentrée ont permis un retour rassurant et réussi », soutient l’agente aux communications.

Il est possible que des ajustements soient encore nécessaires à l’usage, mais les équipes-écoles sont en mode solution et l’adaptation est au cœur de cette expérience exceptionnelle générée par une situation qui n’a rien d’ordinaire.

La Commission scolaire de l’Estuaire est particulièrement fière du travail de ses équipes depuis le début de cette crise. « Nous sommes confiants que le professionnalisme de tout le monde permettra une fin d’année scolaire réussie. Nous sommes heureux également de la belle réponse des parents et du haut pourcentage de la clientèle qui est de retour sur les bancs d’école », déclare Mme Lavoie.

Désinfectant pour les mains

Aucune plainte officielle n’a été déposée à la CSE, mais quelques situations problématiques ont été portées à son attention via les directions d’école. Afin de pallier à cette problématique, les directions sont invitées à privilégier autant que possible le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou du moins à alterner entre le désinfectant à base d’alcool et le lavage avec du savon.

« C’est certain qu’il n’est pas possible d’éliminer complètement le désinfectant à base d’alcool, mais une attention sera portée afin d’en réduire un peu l’utilisation », dévoile Patricia Lavoie.

Des élèves plus sensibles pourraient aussi être autorisés à apporter leur propre désinfectant de la maison et la crème hydratante sera permise afin de protéger la peau des enfants.