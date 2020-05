Baie-Comeau aurait sa maison des aînés

Baie-Comeau pourrait avoir sa maison des aînés. Même si le projet n’est pas encore totalement ficelé, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) s’apprêterait à signer une promesse d’achat pour un terrain situé tout au bout de la rue Jalbert, derrière la Salle du royaume des Témoins de Jéhovah.

Le gouvernement Legault a fait du développement de maisons des aînés partout au Québec l’un de ses engagements en campagne électorale à l’automne 2018. Tout récemment, avec l’hécatombe survenue dans plusieurs CHLSD en raison de la pandémie de COVID-19, il a décidé d’accélérer leur création.

Au CISSS, on a refusé toute demande d’entrevue au sujet du projet de Baie-Comeau, sous prétexte qu’il n’y a rien d’officialisé encore.

Par contre, en séance extraordinaire virtuelle du conseil municipal le 18 mai, les élus ont adopté une résolution pour autoriser « le maire (Yves Montigny) ou la greffière, ou leurs remplaçants, à signer la promesse d’achat entre la Ville et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord relativement à l’acquisition du lot 2 904 496 ».

« C’est très délicat comme conseil municipal de faire une annonce au nom du gouvernement du Québec. Je veux juste vous dire on travaille en collaboration avec le gouvernement du Québec sur des projets qui sont jugés essentiels et importants et qui sont effectivement sur la table à dessein depuis plusieurs mois, mais qui maintenant, selon les volontés gouvernementales, pourra aller plus rapidement », a précisé M. Montigny en entrevue avec les médias après la séance virtuelle.

Le terrain en question est évalué à 140 000 $. « C’est le prix qu’on demande au CISSS pour faire l’acquisition de ce terrain-là », a renchéri le directeur général de la Ville, François Corriveau.