Avis de gel pour vendredi soir et samedi soir

Environnement Canada vient d’émettre un avis de gel pour les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche pour les secteurs de Baie-Comeau et de Sept-Îles.

Si vous avez commencé à sortir vos plantes ou à faire des plantations, il est conseillé de les couvrir avec du voile d’hivernage par exemple. En effet, certaines plantes peuvent être endommagées par le gel et même mourir.

« Du gel et du givre se formeront ce soir et cette nuit à mesure que les températures chuteront près du point de congélation. Du gel sera possible de nouveau samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin. Prenez des précautions afin de protéger les plantes et les arbres vulnérables au gel», précise Environnement Canada.