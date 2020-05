COVID-19 : augmentation du dépistage et du traçage

Lors de sa conférence de presse du vendredi 22 mai, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a annoncé l’augmentation du traçage et du dépistage des nouveaux cas.

« Nous sommes capable de rouvrir de façon sécuritaire de l’économie car les Canadiens écoutent les conseils de la santé publique mais nous ne sommes pas sortis du bois », a-t-il commencé. « Il nous faut augmenter notre capacité à tester, nous travaillons avec les territoires et les provinces sur ce sujet. Nous voulons cela pour protéger les Canadiens. Nous avons une capacité de 60 000 tests par jours. » Le gouvernement souhaite donc accélérer le dépistage et le traçage des cas de COVID-19 afin de pouvoir mettre les personnes en quarantaine. « Nous devons retrouver plus rapidement les personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées. »

Dans ce but, des employés fédéraux ont été formés pour pouvoir passer des appels afin de retracer ces personnes. Il est ainsi possible de passer 3600 appels par jour 7 jours sur 7. « De plus, nous devons veiller à ce que les collectes de données soient partagées entre les provinces et territoires car avec la réouverture de l’économie les Canadiens vont se déplacer entre les provinces. Toutes les régions ont le même objectif : la protection des Canadiens. Il est très important d’augmenter ce traçage et ce dépistage », a précisé Justin Trudeau.

En ce qui concerne le traçage numérique, il a rappelé que plusieurs applications ont été créées dans le monde. « Nous travaillons avec plusieurs partenaires et nous nous attendons à pouvoir recommander une application pour les Canadiens au début du mois de juin. »

Il a insisté sur le fait que le gouvernement fédéral est là pour appuyer, faciliter et financer ce travail. « Les derniers mois ont été très difficiles donc nous avons mis en place des moyens pour aider les gens. Si vous ne savez pas comment vous y retrouver, vous pouvez aller sur notre nouvel outil en ligne à cette adresse où vous trouverez la liste des programmes pour lesquels vous pourriez être admissibles », a annoncé le premier ministre.