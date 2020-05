Des cartes-cadeaux pour traverser la crise

La Chambre de commerce de Manicouagan (CCM) s’apprête à lancer la campagne de financement participatif Investissez avec fierté, destinée à soutenir les commerces et les organismes les plus touchés par la COVID-19.

Inscrite sur la plateforme technologique de La Ruche, un organisme sans but lucratif qui veut favoriser des projets stimulants pour la vitalité des régions du Québec, la démarche permettra au public de manifester sa fidélité aux commerçants participants par l’achat d’une carte-cadeau, dont les montants varieront de 25 $ à 100 $.

Par la même occasion, précise Myreille Lalancette, directrice générale de la CCM, cet apport donnera aux gens d’affaires ces liquidités si importantes en ces temps difficiles. « On vise une campagne de 25 000 $ en carte-cadeaux », précise-t-elle.

La campagne s’étendra du 8 juin au 8 juillet. L’achat se fera directement sur le site de La Ruche. Par la suite, les fonds amassés seront versés aux commerçants dans les semaines suivra la fin de la campagne.

Desjardins double

Par ailleurs, grâce à son programme Du cœur à l’achat, une démarche d’urgence dans le cadre de la COVID-19, Desjardins doublera la somme équivalant aux cartes-cadeaux achetées et en fera bénéficier trois organismes, en l’occurrence La Vallée des Roseaux, la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan et la Fondation du cégep de Baie-Comeau. C’est donc dire que si l’objectif de 25 000 $ est atteint, les trois organismes se partageront la même somme.

« Plus que jamais, nous avons besoin d’être solidaires les uns pour les autres. Par cette campagne, nous souhaitons susciter un élan de soutien à l’économie locale ainsi qu’à la communauté, particulièrement pour les gens les plus fragilisés par la situation », souligne la chambre dans une communication envoyée à ses membres vendredi après-midi afin de solliciter leur participation à la campagne.

Les entrepreneurs ont jusqu’au 28 mai pour remplir le formulaire de participation à la campagne Investissez avec fierté.