Pas de rapports d’impôts en 2020 pour les démunis, demande un organisme

Pour la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, les gouvernements fédéral et provincial devraient repousser à 2021 la production des déclarations de revenus pour les plus démunis. L’organisme demande cependant que ces gens reçoivent tout de même les prestations auxquelles ils ont droit.

Habituellement, ces personnes font affaire avec des organismes qui offrent des services bénévoles pour l’aide aux rapports d’impôt, comme l’Association de la protection des intérêts des consommateurs (APIC) de la Côte-Nord.

En raison de la pandémie de COVID-19, ces services ne sont toutefois pas disponibles et cette clientèle n’a souvent pas les moyens de faire affaire avec un professionnel. En temps normal, l’APIC reçoit autour de 1 000 demandes en lien avec la confection des rapports d’impôt. Elle n’en avait complété que 300 lorsqu’elle a dû fermer ses portes, consignes sanitaires obligent.

«On demande que ce soit reporté d’un an. Tout est faisable, dans le contexte de la COVID », fait valoir le coordonnateur de la Table, Michel Savard. « Souvent, ces personnes sont démunies et isolées, surtout en période de confinement, et l’obligation de produire son rapport d’ici le 1er juin demeure, ce qui ajoute à leur stress. »

M. Savard rappelle que la clientèle qui s’adresse à l’APIC et ses semblables pour leurs déclarations de revenus sont parfois des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des familles monoparentales à faible revenu, des gens sur l’aide sociale, des personnes âgées en situation de pauvreté, des gens analphabètes ou des nouveaux arrivants.

Comme le rappelle le coordonnateur, en temps normal, les contribuables doivent produire leurs déclarations de revenus afin de recevoir certains crédits et prestations, comme le crédit d’impôt pour solidarité, l’allocation familiale, le crédit de TPS ou le supplément de revenu garanti.

« Ces gens vivent suffisamment de stress économique comme ça, ils devraient quand même recevoir les crédits auxquels ils ont droit. Je ne pense pas que le ministère du Revenu va perdre de l’argent avec ça », de lancer Michel Savard, ajoutant au passage que « même des économistes se demandent pourquoi les gens sur l’aide sociale doivent faire des rapports d’impôt ».

Le coordonnateur de la Table des groupes populaires assure que le bureau du premier ministre Justin Trudeau a confirmé avoir reçu la demande de l’organisme. Cette demande a été transmise au cabinet du ministre des Finances.