Une levée probable des barrages routiers le 31 mai

Tout laisse croire que les barrages routiers à l’ouest de la Côte-Nord seront bel et bien levés le dimanche 31 mai comme prévu, mais le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) préfère jouer de prudence en rappelant que l’émission du décret en ce sens relève du gouvernement.

En point de presse jeudi, la directrice générale adjointe par intérim, Dyane Benoît, a indiqué que les autorités se penchent sur les indicateurs de santé publique afin de déterminer « si nous sommes prêts à lever les points de contrôle ».

Elle a toutefois reconnu que depuis le 18 mai, au moment de l’annonce de la réouverture de la région pour le 31 mai, bien des étapes ont été franchies en termes de préparation.

De son côté, le Dr Stéphane Trépanier, médecin-conseil à la direction régionale de la santé publique, a eu un discours plus optimiste. « À priori, on pense que ça va être le 31 comme prévu. Il n’y a rien qui nous laisse croire que ça ne serait pas le 31 », a-t-il dit.

Il a rappelé que les deux dernières semaines ont notamment permis d’augmenter la capacité de dépistage des Nord-Côtiers et de se préparer à l’ajout de lieux d’analyse des prélèvements. À titre d’exemple, 364 tests de dépistage ont été effectués du 21 au 27 mai, une hausse de 133 par rapport à la semaine précédente.

Déplacements essentiels

Les représentants du CISSS ont répété et répété que, malgré la levée probable des contrôles routiers à Tadoussac et Sacré-Cœur, ainsi qu’en Basse-Côte-Nord, les déplacements non essentiels ne sont pas recommandés entre les régions.

« Pour l’instant, on n’est pas rendus à aller faire du tourisme ou à aller voir un ami dans le sud du Québec. Ce n’est pas interdit, mais ce n’est pas recommandé les déplacements non essentiels », a martelé le Dr Trépanier. Il propose aux gens d’attendre encore quelques semaines pour ce type de déplacements.

À la levée des barrages de l’ouest de la région, les policiers de la Sûreté du Québec ont accepté d’assurer encore une surveillance étroite des secteurs concernés pour une semaine. « On va toujours continuer de recommander un 14 jours d’isolement pour rentrer dans la région », a conclu le médecin-conseil