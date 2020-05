MISE À JOUR : un employé d’un CHSLD touché par la COVID-19 à Sept-Îles

Après une période d’une quinzaine de jours sans cas, voilà qu’une nouvelle infection au coronavirus est rapportée sur la Côte-Nord, portant le total à 115 depuis le début de la pandémie. Et pour la première fois, le cas se trouve dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Ce nouveau cas a été enregistré dans un CHSLD de Sept-Îles. Il concerne un employé de l’établissement. « Il s’agit d’un employé d’un CHSLD », a confirmé la porte-parole du CISSS de la Côte-Nord, Myriam Gagné, sans être plus précise.

« On a entrepris une enquête épidémiologique et toutes les mesures de contrôle de la propagation du virus sont mises en place », a-t-elle ajouté en assurant « qu’on ne parle pas d’une éclosion ».

Le médecin conseil en santé publique du CISSS, le docteur Stéphane Trépanier, n’a pas voulu préciser si cette personne est un employé régulier de l’établissement ou s’il s’agit d’un employé de l’extérieur de la région en provenance d’une agence privée de personnel.

Même mutisme à savoir si on est devant un cas de transmission communautaire ou plutôt une contamination originant de l’extérieur de la Côte-Nord.

Le Dr Trépanier a cependant soutenu que ce 115e cas de COVID-19 sur la Côte-Nord est relié à quelqu’un « qui a été en contact étroit » avec un cas confirmé d’infection.

Le médecin conseil a assuré que des tests de dépistage seront menés chez l’ensemble des résidents et du personnel de ce CHSLD. Les visites des aidants naturels, permises depuis quelques semaines, ne seront plus permises jusqu’à nouvel ordre. L’édifice sera nettoyé de fond en comble, « et le niveau de contrôle des infections sera relevé ».

La COVID-19 a particulièrement frappé dans la MRC de Sept-Rivières, faut-il le rappeler, elle qui compte maintenant 93 des 115 cas répertoriés sur la Côte-Nord.

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 0

Caniapiscau : 0

Haute-Côte-Nord : 3

Manicouagan : 14

Minganie : 5

Sept-Rivières : 93