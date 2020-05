Accès autorisé aux piscines extérieures, jeux d’eau et modules pour enfants

Le gouvernement du Québec a obtenu le feu vert de la Santé publique afin d’autoriser l’ouverture des espaces publics extérieurs. Les piscines extérieures, les jeux d’eau et les modules de jeux peuvent accueillir à nouveau les enfants pour la période estivale 2020.

L’autorisation touche l’ensemble des régions du Québec. C’est ce qu’a annoncé par voie de communiqué Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Cela impliquera une désinfection récurrente des abreuvoirs et de toutes les surfaces régulièrement en contact avec les enfants. L’installation de stations de lavage de mains est également fortement recommandée par les ministères concernés.