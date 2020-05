COVID-19: le bilan nord-côtier demeure à 115 cas confirmés

Le nombre de cas demeure à 115 en ce 31 mai, à quelques heures de la levée des barrages routiers de Tadoussac et Sacré-Cœur. Les résultats dévoilés par le CISSS de la Côte-Nord révèlent également que ce sont 113 personnes qui sont guéries de la COVID-19.

Les visites sont toujours interdites dans toutes les installations du CISSS de la Côte-Nord jusqu’à nouvel ordre.

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 0

Caniapiscau : 0

Haute-Côte-Nord : 3

Manicouagan : 14

Minganie : 5

Sept-Rivières : 93