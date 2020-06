Une aide de 400 M$ pour l’industrie culturelle

Lors de son point de presse du 1er juin, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé un plan de 400 M$ pour la culture.

De ce montant, ce sont 250 M$ qui sont rajoutés au budget de la culture. « Nous allons donner aux artistes et aux artisans de puissants outils pour qu’ils puissent faire ce qu’ils font de mieux, c’est-à-dire créer », a affirmé la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

La ministre espère que ce plan de 400 M$ permettra de donner un élan au milieu culturel pour que celui-ci puisse repartir. Le but du plan est de faire travailler le plus d’artistes pour pour qu’il puisse créer et être payé pour.

Le plan du gouvernement du Québec est divisé comme suit:

91 M$ pour la production cinématographique et télévisuelle

71,9 M$ aux organismes culturels qui ont dû fermer leur porte au public durant la pandémie

50,9 M$ pour les arts de la scène dans la création et la diffusion de spectacles innovants

33,5 M$ à l’industrie de la musique pour relever les défis des nouvelles habitudes d’écoute des Québécois

6,5 M$ pour une meilleure rémunération des œuvres des artistes

5,9 M$pour encourager la tenue d’événement en ligne

13 M$ pour promouvoir la culture québécoise

François Legault incite les artistes de toutes les disciplines à déposer des projets. « La culture c’est l’âme du peuple québécois. Les Québécois adorent leurs artistes et ils s’ennuient de ceux-ci », a affirmé le premier ministre. Il a d’ailleurs profité de l’occasion pour remercier les artistes qui ont aidé à promouvoir les mesures d’hygiène durant la pandémie.

À partir du 8 juin, l’industrie de la production audiovisuelle pourra reprendre ces activités. Pour ce qui est de la réouverture du secteur des arts de la scène et des lieux de diffusion, la ministre Roy confirme que les discussions avancent avec la Santé publique et elle espère que la réouverture pourrait avoir lieu avant la Fête nationale des Québécois, soit le 24 juin. Par contre, plusieurs mesures devront être mises en place pour la réouverture des salles.