Pierre Rioux fin prêt pour son premier repêchage avec le Drakkar

Le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau, Pierre Rioux, se dit fin prêt pour sa toute première séance de repêchage à titre de patron hockey d’une organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Et comme ses homologues, il devra se fier un peu plus qu’à l’habitude à l’instinct de son équipe de dépisteurs, pandémie de COVID-19 oblige.

« On est prêts et très à l’aise avec notre liste », d’indiquer Rioux, lui qui se trouve toujours à sa résidence de Québec. « Mais évidemment, en raison des circonstances, on n’a pas vu les joueurs à l’œuvre en séries. Parfois, en séries, il y a des joueurs qui se démarquent et à l’inverse, d’autres qui perdent des rangs sur les listes », a-t-il fait valoir.

« On a contacté plusieurs entraîneurs et joueurs pour avoir le plus d’informations possible. Mais une bonne partie du succès du recrutement repose sur les épaules du joueur », d’ajouter le dg.

Cette année, le repêchage de la LHJMQ se tiendra en deux temps. La première ronde aura lieu le vendredi 5 juin en soirée et le reste se déroulera le samedi. Évidemment, le tout se fera de manière virtuelle.

Pas de choix de première ronde

Pour l’instant, le Drakkar n’a pas de choix de première ronde. Ce choix, le troisième au total, appartient désormais aux Sea Dogs de Saint.John, reçu en échange du gardien Alex D’Orio.

« J’ai été approché pour recevoir un choix de première ronde. On va bien sûr étudier la possibilité d’en avoir un, mais c’est le prix qui va dicter la suite. Si on m’offre un choix dans le dernier tiers de la ronde en retour de deux choix de deuxième ronde, par exemple, est-ce que ça vaut la peine?, de soutenir Rioux. Dans notre analyse, les joueurs se ressemblent beaucoup du 15e au 25e. »

Le directeur général a tout de même des atouts dans sa manche avec trois choix de deuxième tour et trois autres dans la ronde suivante. Toutefois, les deux derniers choix de troisième tour du Drakkar devraient se retrouver à Moncton afin de compléter l’échange de Gabriel Fortier. Les détails seront dévoilés mercredi matin.

Encore des récalcitrants

Pierre Rioux n’a pas caché le fait qu’encore plusieurs jours des Maritimes ont déjà signifié à l’organisation qu’ils ne souhaitaient pas être repêchés par le Drakkar, une triste réalité qui se répète d’année en année. Il ne s’en formalise toutefois pas.

« Nous, on veut travailler avec des joueurs qui vont porter le logo du Drakkar avec fierté. Les coachs investissent beaucoup de temps avec les jeunes, autant le faire avec des jeunes intéressés à être à Baie-Comeau plutôt qu’avec quelqu’un qui nous a montré une réticence. »

Pour cette séance de sélection en deux temps, l’état-major du Drakkar se trouvera à Trois-Rivières, patrie du directeur général adjoint Daniel Paradis. Rioux, Paradis et le recruteur-chef Pierre Desjardins seront d’office pour la première ronde, qui sera présentée sur la chaîne YouTube de la LHJMQ.

Le lendemain, les dépisteurs de l’équipe, dont la plupart vivent en région montréalaise, se joindront au trio pour les rondes 2 à 14. Cette fois, le repêchage pourra être suivi sur le site de la ligue.

Le dg a assuré que cette rencontre de groupe se fera dans le respect des consignes imposées par la santé publique. « On va être dans une salle qui peut contenir une centaine de personnes. Il n’y aura aucun problème à respecter la distanciation physique », a indiqué Pierre Rioux, ajoutant en conclusion que « c’est pas mal plus complexe qu’on pense, louer une salle ces temps-ci ».

Choix du Drakkar

1ere ronde : aucun

2e : choix 24, 25 et 32

3e : choix 47, 56 et 57

4e : aucun

5e : choix 80

6e : aucun

7e : choix 116

8e : choix 134

9e : choix 152 et 158

10e : choix 170 et 184

11e : choix 188

12e : choix 206

13e : choix 224

14e : choix 242