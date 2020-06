Julien & Frères mettra la clé sous la porte le 17 juillet

La quincaillerie Julien & Frères de Baie-Comeau, affiliée à la bannière Rona, fermera définitivement ses portes le 17 juillet, emportant dans son sillage tout un pan important de l’histoire commerciale de la ville.

Propriété de Roger, Sonia et France Julien, un frère et ses deux sœurs, le commerce fait partie du paysage depuis 1957. La décision de mettre la clé sous la porte a été mûrement réfléchie, assure Sonia Julien.

Sans relève familiale et dans l’impossibilité de conclure une transaction pour la vente de leur entreprise, les trois associés ferment boutique tout simplement.

À 64 ans, Roger Julien sent la retraite l’interpeller. Il souhaite passer à autre chose. Pour sa part, à 66 ans, France s’est déjà éloignée des opérations régulières de l’entreprise familiale depuis quelques années. Quant à Sonia, 58 ans, elle aussi la retraite l’attend, du moins pour le moment.

« C’est sûr que ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on quitte. On ne part pas sans peine. Mais les filles vont voyager et Roger va aller à la chasse et à la pêche », illustre la porte-parole de la famille d’un ton joyeux. Comme la vie passe vite, elle affirme qu’il faut en profiter pendant qu’on est en santé.

Oui, il y a l’appel de la retraite, mais il y a aussi la pénurie de main-d’œuvre qui a fait mal à l’entreprise. « On a perdu des employés d’expérience », raconte Sonia Julien.

D’ailleurs, elle se dit d’avis que si son frère avait pu déléguer davantage et aller à la chasse plus souvent, « on aurait peut-être pu étirer encore un peu ».

Notes historiques

Les trois frangins font partie de la troisième génération de la famille Julien à posséder le magasin. Leur grand-père Omer, dont la résidence se trouvait au même endroit qu’une partie du commerce aujourd’hui, s’est lancé en affaires « en vendant des clous dans son sous-sol », souligne la représentante du trio.

Dans les années 50, le patriarche était entrepreneur en construction, un domaine en plein essor à ce moment-là à Baie-Comeau. Comme il conservait des matériaux de construction dans la cour de sa résidence de la rue Dollard-des-Ormeaux, des gens venaient lui acheter des planches, des clous et toutes sortes d’autres articles.

C’est de là qu’est né le magasin Julien & Frères en 1957, fondé par le père Omer et ses deux fils, Léonard et Marc-Aurèle. Dix ans plus tard, un drame a secoué la famille avec la disparition en mer de Léonard. Marc-Aurèle est alors devenu l’unique propriétaire.

En 1995, Roger, France et Sonia Julien ont pris la relève de l’entreprise familiale. Ils en auront tenu les rênes pendant 25 ans.

La fermeture du commerce pionnier mènera 18 employés au chômage.