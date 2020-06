COVID-19 : 5 000 décès au Québec, mais les chiffres sont encourageants

Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré en point de presse le 9 juin que la province traversait une étape importante au sein de cette pandémie nationale.

Le Québec a franchi le seuil des 5 000 personnes décédées des suites de la COVID-19. Ce sont 45 décès supplémentaires depuis les 24 dernières heures, pour un total de 5 029.

« C’est beaucoup de monde, a d’abord déclaré le premier ministre. C’est beaucoup de Québécois et de Québécoises. 90 % de ces gens vivaient en résidences de soin. J’offre mes condoléances et comme premier ministre, ça me touche et j’ai le devoir de m’assurer que la situation soit enfin réglée », a-t-il souligné à cet effet.

La santé publique a également indiqué que le nombre de nouveaux cas de contamination continuait sa chute, avec 138 nouveaux infectés. Ceci porte le total à 53 185. Les hospitalisations sont de bon augure, alors que c’est moins de 1 000 personnes qui sont prises en charge en centre hospitalier. C’est moins de 15 hospitalisations depuis la veille, 8 juin.

Du côté des personnes devant être soignées en unité de soins intensifs, le gouvernement rapporte aussi une baisse « encourageante ». Le 9 juin, c’était quatre patients de moins qui étaient aux soins intensifs depuis la journée précédente. Le total est de 117 patients en soins intensifs.

Montréal demeure la région la plus touchée du Québec, avec 26 531 cas de contamination confirmés et 3 088 morts.

Voici les dernières mises à jour graphiques des décès de Santé Québec: