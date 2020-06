La campagne Investissez avec fierté prend son envol

Une quarantaine d’entreprises embarquent dans la campagne de financement participatif Investissez avec fierté, lancée le 8 juin par la Chambre de commerce et d’industrie de la Manicouagan (CCIM).

Avec l’objectif de donner de l’oxygène aux commerces et organismes touchés par la COVID-19, l’événement réunit des participants provenant de divers secteurs de l’économie, du commerce de détail aux attractions touristiques en passant notamment par le monde de la restauration et des soins personnels.

Comme l’explique Myreille Lalancette, directrice générale de la CCIM et porte-parole de la Cellule d’action et de soutien aux entreprises de la Manicouagan, la nouvelle campagne vise susciter un élan de solidarité pour soutenir l’économie locale. Elle se déploiera sur le site de La Ruche jusqu’au 8 juillet et vise atteindre le cap des 25 000 $ en achats de cartes-cadeaux ou dons.

Par manifester leur fidélité à l’égard de leurs commerçants, les gens de la Manicouagan sont donc invités à acheter des cartes-cadeaux en visitant le site Internet https://laruchequebec.com/avecfierte.

Mme Lalancette insiste sur le fait que les revenus générés représenteront une source de revenus essentielle pour les commerces qui ont peine à couvrir leurs frais pendant la crise ».

Du cœur à l’achat

Par ailleurs, Desjardins participera également à la campagne Investissez avec fierté par son programme Du cœur à l’achat, qui vise à appuyer la relance économique et la vitalité du milieu. Il doublera ainsi l’objectif de la campagne, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

Les fonds seront partagés en totalité entre trois organismes du milieu, soit La Vallée des Roseaux, la Fondation du cégep de Baie-Comeau et la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.