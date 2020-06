La distillerie Québec North Shore s’installe à Chute-aux-Outardes

Décidément, les entreprises spécialisées dans la production d’alcool poussent comme des champignons sur la Côte-Nord. Un nouveau joueur s’amène avec la Distillerie Québec North Shore Distillery, qui se spécialisera dans la fabrication de whisky à Chute-aux-Outardes.

Par son nom, la nouvelle microdistillerie veut rendre hommage à une entreprise pionnière de la Manicouagan, la Quebec North Shore Paper, à l’origine de la fondation de la ville de Baie-Comeau et de sa papetière, mais aussi de la construction de l’ancienne centrale hydroélectrique Outardes-1 à Chute-aux-Outardes.

« Notre but ultime, c’est de faire une bouteille de whisky du grain à la bouteille avec 100 % de produits de la Côte-Nord », explique Jean-Philippe Ouellet, président de l’entreprise et associé à Robert Tremblay, responsable de la production, de Ragueneau, et Jean-Simon Hovington, de Baie-Comeau.

Mais avant de parvenir à cet alcool 100 % nord-côtier, au moins cinq ans seront nécessaires, prévoit M. Ouellet. Des démarches préliminaires ont d’ailleurs été faites avec la Ferme Manicouagan à Pointe-Lebel pour la culture du maïs. « On espère avec un type de maïs nord-côtier unique pour avoir un whisky unique. »

D’ici là, la distillerie se tournera vers l’importation de bourbon directement du Kentucky aux États-Unis et verra à lui donner ce goût unique recherché, notamment grâce au fruit du sorbier d’Amérique, communément appelé cormier, qu’on retrouve en abondance en région et qu’on retrouvera en grande quantité dans sa production.

Malgré ses recherches, M. Ouellet affirme n’avoir trouvé aucun autre alcool au Canada fabriqué à partir du fruit du cormier.

Deux produits ciblés

Les trois associés lanceront deux bourbons, un type de whisky qui se compose au minimum de 51 % de grains de maïs, « Ça fait un whisky plus sucré », confie le président.

La liqueur de bourbon aromatisée L’Colon et le bourbon de glace Le Colonel McCormick seront les premières concoctions de la distillerie outardoise.

Apparenté à un Jack Daniels au miel ou à un Southern Comfort, la liqueur devrait être disponible à l’automne 2021. La distillerie souhaite développer son goût avec le soutien du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) du cégep de Baie-Comeau.

Avec une mise en marché prévue pour le printemps 2022, le bourbon de glace, appellation unique à la distillerie, sera également fabriqué à partir de cormier, dont le fruit relâche tout son sucre à la première gelée. Comme autre particularité, il devrait vieillir dans l’ancienne centrale Outardes-1.

« C’est toute l’histoire de la Côte-Nord qu’on va mettre en bouteille », lance Jean-Philippe Ouellet, en soulignant que la crise de la COVID a retardé d’au moins trois mois l’échéancier pour la sortie de ses produits.

Distillerie et restaurant

La distillerie Québec North Shore installera ses pénates dans un bâtiment de la rue Vallilée, vacant depuis quelques années et annexé au restaurant Le Riviera, propriété de M. Ouellet. « Le restaurant va être un tremplin pour faire connaître la distillerie. J’ai toujours eu envie d’avoir mon propre alcool. J’aime cuisiner avec l’alcool », souligne-t-il.

Il souhaite en profiter pour développer de nouvelles recettes, notamment des sauces et des marinades. D’ailleurs, depuis peu, il a lancé la sauce Québec North Shore dans son restaurant. Il a aussi élaboré une sauce camerise et bourbon en collaboration avec la Ferme Manicouagan. Elle est disponible dans quelques points de vente en région.

Se démarquer

D’incorporation canadienne, la distillerie Québec North Shore sera la seule de la Côte-Nord à produire du whisky. La distillerie Vent du Nord à Baie-Comeau se spécialise dans le gin, tandis que la distillerie Puyjalon à Havre-Saint-Pierre fait aussi dans le gin et, plus récemment, dans la vodka.

La nouvelle entreprise travaille avec la corporation Innovation et développement Manicouagan pour fignoler son plan d’affaires, souligne Jean-Philippe Ouellet, qui évalue l’investissement nécessaire à 500 000 $.

Un volume de production de 30 000 bouteilles par année est planifié. Pour l’an un, l’objectif est la vente de 15 000 bouteilles. Le président parle d’un scénario réaliste. Des démarches préliminaires ont été effectuées auprès de la Société des alcools du Québec.

La distillerie Québec North Shore vise le marché de la mixologie avec son bourbon. « Il n’y a rien qui goûte le sorbier d’Amérique », conclut Jean-Philippe Ouellet, en rappelant le caractère unique du fruit dans la fabrication d’alcool.