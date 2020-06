PAB : après Forestville, l’Estuaire espère une cohorte à Baie-Comeau

La première cohorte pour la formation de préposés aux bénéficiaires en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) n’est pas encore lancée que déjà la Commission scolaire de l’Estuaire (CSE) en projette l’ouverture d’une deuxième. Partout sur son territoire, les besoins sont grands et candidats intéressés au rendez-vous.

La CSE a reçu 81 candidatures, dont 65 conformes au niveau des préalables scolaires, principalement d’avoir terminé sa troisième année du secondaire. Les noms des personnes intéressées ont été transmis au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord pour les autres étapes de sélection, notamment l’évaluation de l’intérêt et la vérification des antécédents criminels.

Une chose est sûre, pour avoir accès à l’une des 72 bourses d’études de 9 210 $ consenties à la Côte-Nord dans le cadre de cette formation rémunérée à 21 $ de l’heure, les candidats devront s’engager à travailler en CHSLD à temps plein pendant un an après l’obtention de leur diplôme.

« J’attends de voir à combien de personnes on va pouvoir la donner (la formation) », souligne la porte-parole de la CSE, Patricia Lavoie.

En quelques semaines

À compter du lundi 15 juin, la CSE a l’autorisation de démarrer une première cohorte de 22 étudiants au centre de formation de Forestville, l’un des deux ciblés pour le moment sur la Côte-Nord, avec celui de Sept-Îles. Elle poursuit ses démarches auprès du ministère de l’Éducation afin de pouvoir former davantage de personnes.

« Quelques semaines plus tard, on serait en mesure de repartir une autre cohorte à Baie-Comeau. C’est sûr qu’à court terme, on serait capable d’avoir deux cohortes », assure Mme Lavoie en parlant de personnel et de locaux disponibles.

Mardi, la CSE n’avait toujours pas reçu le contenu de la nouvelle formation de 375 heures qui mènera à une attestation d’études professionnelles. Elle sait toutefois qu’il s’agira d’une adaptation du programme Assistance à la personne en établissement de santé et à domicile, qui se donne sur 870 heures.

Au total, 600 Nord-Côtiers ont levé la main à la suite de l’appel du premier ministre François Legault qui souhaite former rapidement 10 000 préposés aux bénéficiaires en CHLSD au Québec. De ce nombre, 104 d’entre eux ont poussé leur démarche plus loin en s’inscrivant dans le centre de formation de leur choix. Les données régionales ont été dévoilées par la directrice générale adjointe par intérim du CISSS, Dyane Benoît, hier après-midi en point de presse.