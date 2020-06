Nature et apprentissages vont de pair à l’école de Godbout

À l’école Mgr-Labrie de Godbout, la nature et les apprentissages vont de pair depuis le retour en classe du 11 mai sur fond de pandémie. Le retour de la belle saison aidant, les journées se passent à l’extérieur en bonne partie et tout est propice pour aborder des notions de français, d’anglais, d’arts plastiques et autres.

« La plage, la forêt, les tables de pique-nique et le gazebo installés en bordure de la mer deviennent notamment des lieux privilégiés pour apprendre tout en profitant de la nature et du grand air », écrit dans un communiqué Patricia Lavoie, porte-parole de la Commission scolaire de l’Estuaire.

Les enseignantes Karine Tremblay et Danielle Dumont rivalisent d’ingéniosité pour entraîner les jeunes sur des chemins d’apprentissage différents. À titre d’exemple, le 28 mai, une récréation a pris la forme d’une séance de yoga sur la plage, suivie d’un peu de travail de français par une participation à la création d’une histoire collective avec une marmotte aperçue sur place.

Les élèves ont également pratiqué leur communication orale en anglais à partir de ce qu’ils voyaient, sentaient et touchaient sur la plage. Enfin, les arts plastiques ont été abordés par l’entremise d’œuvres éphémères sous la forme de mandalas créés à partir de trouvailles sur la plage.

La classe nature sur la plage s’est répétée le lendemain avec des leçons de verbes, de mathématiques et de lecture à partir du matériel apporté par les jeunes. Et une fois de plus, yoga et anglais, par des chiffres et des mots écrits dans le sable, ont été de la partie.

De nombreux autres exemples d’activités pédagogiques nouveau genre émanent de la petite école de Godbout depuis les dernières semaines. Mme Lavoie y voit là « une façon dynamique et originale d’enseigner en cette période où les règles à respecter peuvent paraître contraignantes pour plusieurs ».