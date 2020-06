Réouverture des salles à manger et des terrasses : ce qu’il faut savoir

C’est le grand retour des salles à manger pour plusieurs restaurants de la province aujourd’hui, 15 juin. À partir de maintenant, l’expérience de tous sera bien sûr différente en raison des multiples mesures sanitaires prescrites par la santé publique du Québec.

Lors de votre première visite en terrasse, attendez-vous à être questionné sur votre état de santé. Il se peut que les serveurs vous demandent si vous vous sentez porteurs de symptômes d’allure grippale, comme de la fièvre, de la toux et la perte du goût, ou avez été en contact avec une personne potentiellement contaminée de la COVID-19. Si c’est le cas, il est fortement recommandé de ne pas sortir dans les lieux publics.

Une fois passé le questionnaire, vous devrez vous désinfecter les mains avant d’entrer dans l’établissement au moyen d’un désinfectant hydroalcoolique ou d’un savon si un lavabo est mis à votre disposition.

Maintenant que vous vous apprêterez à passer à table, assurez-vous d’être accompagné de 10 personnes ou moins, provenant d’au plus trois adresses différentes. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir un plexiglas entre vous et votre accompagnateur, ou tout simplement assis à des tables différentes.

Les tablées entre les clients devront respecter les deux mètres de distanciation physique, mot d’ordre des autorités sanitaires.

La santé publique indique que les restaurateurs devront désormais retirer tout objet pouvant être manipulé par les clients, comme les salières et les poivrières. Les menus individuels se feront aussi plus rares. On recommande d’éviter d’en distribuer et de favoriser l’affichage mural, comme une ardoise.

Les serveurs, commis et cuisiniers feront le service munis d’équipements de protection individuelle. Des visières, des masques et parfois des gants devront être mis à la disposition du personnel.

Finalement, après le départ du client, le personnel du restaurant devra désinfecter entièrement les surfaces avec lesquelles le client est entré en contact.

Il s’agit également du jour où les bars ayant une offre de restauration ont l’autorisation d’opérer à nouveau. Les bars n’offrant pas de service de restauration n’ont toujours pas eu de date de réouverture de la part du gouvernement du Québec.

Les présentes consignes sont répertoriées dans le guide de la Commission des normes, de l’équité, de la sanét et de la sécurité du travail (CNESST), mis en place pour outiller les restaurateurs dans leur reprise sécuritaire de leurs activités. Pour plus de détails, consultez-le en cliquant sur le présent lien.