Le Centre de services scolaire de l’Estuaire est désormais officialisé

Depuis ce lundi matin, la Commission scolaire de l’Estuaire n’existe officiellement plus. Elle est devenue le Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE), tel que le prévoit la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. Voici quelques différences entre les deux.

Ainsi, l’appellation et l’image visuelle ne sont plus les mêmes depuis le 15 juin mais, contrairement à ce qu’en dit la loi, le nouveau conseil d’administration du CSSE n’est pas entré en fonction tel que prévu lundi, en raison de la pandémie de COVID-19, qui bouscule bien des choses. Ce nouveau c.a. entrera en fonction le 15 octobre.

« D’ici là, la direction générale assumera les fonctions et les pouvoirs dévolus au conseil d’administration de la même façon qu’elle exerce les fonctions et les pouvoirs du conseil des commissaires depuis leur abolition, en février », fait valoir l’organisation dans un communiqué.

Durant cette période de transition, le CSSE a mis sur pied un comité consultatif afin d’appuyer la direction dans la prise de décisions. Les membres de ce comité ont été désignés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Pour ce qui est du futur conseil d’administration, il sera composé de cinq parents actuellement membres du comité de parents de la commission scolaire, cinq membres du personnel du CSSE (enseignant, personnel professionnel, personnel de soutien, direction d’école et personnel d’encadrement) et cinq membres de la communauté.

Ces cinq derniers membres devront avoir des connaissances particulières dans un des cinq domaines visés.

Plusieurs expertises

On souhaite ainsi avoir quelqu’un qui a une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestions de risques ou de gestion des ressources humaines, un autre avec une expertise en matière comptable ou financière, une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel, une personne provenant du monde municipal, de la santé ou des affaires et finalement, une personne âgée entre 18 et 35 ans.

Quant à la nouvelle identité visuelle, elle s’arrimera avec celle qui sera choisie par le gouvernement. Question de réduire les coûts, le matériel de communications de la commission scolaire sera toutefois utilisé jusqu’à épuisement des stocks.

L’affichage sur les édifices que possède le CSSE sur le territoire qu’il dessert sera remplacé de manière progressive au fil des ans. Le siège social de la nouvelle entité demeure à Baie-Comeau, sur la rue Jalbert.