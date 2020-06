Baseball et pandémie : le nombre élevé d’inscriptions surprend

L’Association de baseball mineur de Baie-Comeau se prépare à la reprise de ses activités et se réjouit de sa décision d’aller de l’avant malgré les mesures sanitaires à respecter, car les jeunes sont nombreux à répondre à l’appel.

« On a été très surpris des inscriptions, qui vont super bien. On ne s’attendait pas à ça », affirme le président de l’association, François Montigny. Selon lui, cela prouve que le baseball est en santé à Baie-Comeau.

Lundi, M. Montigny prévoyait atteindre le cap des 100 jeunes inscrits le jour même ou à tout le moins au cours de cette semaine. C’est énorme lorsqu’on sait que 117 inscriptions avaient été enregistrées en 2019 et qu’il reste encore quelques jours avant le début des entraînements, le 22 juin.

Oui, certaines consignes de la santé publique changeront le portrait de la pratique du baseball cet été, mais l’association a décidé de foncer. « On a eu les restrictions et, contrairement à d’autres sports, on a décidé d’y aller pour continuer de faire bouger les jeunes et de leur permettre de vivre leur passion », insiste le président.

Début de saison

Le lancement de la saison se fera sous forme d’entraînements uniquement. Chaque jeune devra avoir son propre équipement, comme son bâton, son gant et sa balle. Pas question de prêt entre joueurs.

Des restrictions s’appliquent aussi du côté du nombre de jeunes sur le banc des joueurs. « On a beaucoup de restrictions avec le deux mètres pour le moment », reconnaît François Montigny.

Il s’attend à ce que peu de temps après le début des activités, les matchs soient permis, mais à l’intérieur même de l’association. Ce n’est pas cette année qu’il devrait y aura des matchs disputés contre des équipes de Sept-Îles, à titre d’exemple.

Le baseball mineur réunit des jeunes de 4 à 17 ans à l’intérieur de six catégories. Les 4 à 9 ans, répartis en deux catégories, seront en action sur le terrain de baseball amovible de la surface synthétique du stade des Baies. Les autres s’amuseront sur les terrains du parc Laval.

Ligue senior

Par ailleurs, la Ligue de baseball senior de Baie-Comeau s’apprête aussi à reprendre le collier pour une cinquième saison d’après-relance. Trente-six joueurs sont inscrits. « On a commencé à 24 et on est monté à 36. C’est notre troisième année qu’on est à 36 », souligne François Montigny.

Il précise que la cible de 2020 était d’atteindre 48 adeptes, mais, en raison de la pandémie, la ligue a décidé de mettre ses efforts de recrutement sur la glace.