La saison des chantiers bat son plein sur la 138

Belle saison rime inévitablement avec travaux routiers sur les routes du Québec. Depuis la reprise des activités le 11 mai, après une mise sur pause en raison de la pandémie, quatre chantiers sont actifs sur la route 138 dans le territoire de la MRC de Manicouagan et trois autres doivent s’amorcer ultérieurement.

Lancé en 2018, l’immense chantier de 23,2 M$ pour la reconstruction de la route dans le secteur des lacs à Thompson et La Ligne à Franquelin doit être complété à l’automne 2020.

Les travaux, réalisés par l’entrepreneur R & G Saint-Laurent, permettront de corriger des pentes abruptes et des courbes hors normes sur une longueur de 4,1 kilomètres. Il est également question de l’ajout d’une voie auxiliaire pour les véhicules plus lents, peut-on lire dans le portrait des chantiers fourni par Caroline Rondeau, l’une des deux porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur la Côte-Nord.

L’entreprise R & G Saint-Laurent est également responsable d’un autre chantier, celui de la réfection du tunnel Saint-Nicolas à Franquelin au coût de 3,9 M$. Il a été entamé en 2019 (quatre mois) et dix semaines sont également prévues cette année afin de le terminer.

Les travaux incluent notamment la réfection du réseau d’égout pluvial, l’insertion d’une voûte métallique, le nettoyage de la paroi rocheuse, le remplacement d’une clôture anti-éboulis et le remplacement du système d’éclairage.

Lac Cinq-Cents

À l’extrémité est de la ville de Baie-Comeau et tout juste en haut de la côte de la rivière aux Anglais, l’entrepreneur Jean Fournier inc. est à l’œuvre sur le chantier du lac Cinq-Cents pour le remplacement d’un ponceau, mais pas n’importe lequel. En effet, sa longueur imposante de 138 mètres et sa profondeur de 25 mètres de remblais le distinguent.

« C’est extrêmement profond, c’est assez rare », convient Sarah Gaudreault, également porte-parole du MTQ, en soulignant que la géométrie du secteur explique les particularités du ponceau. Le contrat, qui prévoit aussi des travaux d’enrobé, s’élève à 2,02 M$ et doit durer 17 semaines.

Enfin, le quatrième chantier en activité actuellement se trouve à Baie-Trinité dans le secteur de Pointe-des-Monts. L’entreprise EJD Construction réalise, au coût de 3,41 M$, des travaux d’asphaltage sur une distance de sept kilomètres en continu. Cela inclut des travaux préparatoires de ponceaux et de glissières de sécurité et le tout doit être terminé en sept semaines environ.

Trois autres chantiers s’amorceront dans les prochaines semaines. Ils concerneront la réfection de la chaussée de la route 138, entre le boulevard Comeau et la route Maritime, à Baie-Comeau, des travaux correctifs à la route 138 à Chute-aux-Outardes et la correction de supersignalisation sur la rue Saint-Régis au quai de Godbout.

Comme l’explique Mme Gaudreault, cette expression correspond aux panneaux de signalisation de grandes dimensions. Dans ce cas-ci, cela concerne la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Délais d’attente

Comme on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs, chantiers routiers riment également avec délais d’attente pour les usagers de la route. Ils devront encore une fois prendre leur mal en patience au cours des prochains mois, le prix à payer pour pouvoir rouler sur des routes sécuritaires et agréables.

Sur les trois chantiers actifs à Baie-Comeau et à Franquelin, des feux de signalisation sont en place, tandis qu’à Baie-Trinité, il y a des contrôleurs routiers et des feux.

Lors de travaux de dynamitage, comme dans le cas du chantier des lacs Thompson et La ligne, l’attente ne doit jamais excéder 20 minutes à la fois, assure Sarah Gaudreault. Elle rappelle que ces travaux surviennent tout au plus deux fois par jour. Dans le cas des autres chantiers, « on essaie de tourner autour de cinq minutes ».

Mesures COVID

Enfin, rappelons que la réouverture des chantiers de construction le 11 mai a été associée à des mesures sanitaires à respecter par les entrepreneurs en période de pandémie de COVID-19.

Les maîtres d’œuvre des chantiers de la Côte-Nord ont donc un minimum de règles à respecter. Au chantier du lac à Thompson et La Ligne, R & G Saint-Laurent va même plus loin que le minimum en exigeant le port du masque et de la visière lorsque c’est requis, alors que « dans le guide de la CNESST, c’est l’un ou l’autre », précise Mme Gaudreault.