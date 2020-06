Le terroir alimentaire au coeur de l’exposition estivale de la Société historique

Malgré la pandémie, la Société historique de la Côte-Nord à Baie-Comeau garde le cap avec la présentation de sa traditionnelle exposition estivale qui, cette fois-ci, explorera le terroir alimentaire de la région.

Se déclinant en 26 tableaux recto verso et constitués d’une mine d’informations, Parcours du terroir alimentaire de la Côte-Nord est une exposition itinérante produite par le Musée régional de la Côte-Nord à Sept-Îles voilà quelques années à partir d’un livre publié par la Table bioalimentaire de la région.

« Évidemment, l’exposition va être un peu moins grandiose que les dernières années, elle va être ajustée à la sauce COVID », explique Michel Gagnon, son responsable au sein de la société historique.

Initialement, des éléments locaux devaient être ajoutés à l’exposition itinérante, dont l’organisation d’ateliers par des producteurs locaux invités à faire découvrir leurs produits aux visiteurs. « Mais le Dr Arruda ne veut pas », lance avec un brin d’humour M. Gagnon, un clin d’œil au directeur national de la santé publique au Québec.

À tout le moins, un panneau d’interprétation a été préparé expressément pour offrir une visibilité plus grande à la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord. D’un côté, il sera question du passé du terroir alimentaire de ces secteurs et de l’autre, de son présent.

L’exposition sera présentée du 30 juin au 28 août à la Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau, sur Place La Salle. En plus des pastilles au sol afin de diriger la circulation et du désinfectant pour les mains sur place, les guides seront formés afin d’assurer la distanciation physique.