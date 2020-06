Nathan Légaré oublié par Équipe Canada junior

Hockey Canada a dévoilé mardi la liste des 41 joueurs qui seront invités au camp estival virtuel de développement de l’équipe nationale junior, qui se tiendra du 27 au 31 juillet. Les partisans du Drakkar de Baie-Comeau auront sûrement été déçus de constater que la perle de l’équipe, Nathan Légaré, n’a pas été invité.

Sur les 41 joueurs, seulement 8 proviennent de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il s’agit des défenseurs Justin Barron (Halifax) et Jordan Spence (Moncton), des attaquants Mavrik Bourque (Shawinigan), Hendrix Lapierre et Dawson Mercer (Chicoutimi), Jakob Pelletier (Moncton) ainsi que Samuel Poulin (Sherbrooke).

Évidemment, le futur premier choix du repêchage de la LNH, Alexis Lafrenière (Rimouski) est aussi invité, mais contrairement aux 40 autres joueurs, il n’est pas tenu de participer à ce camp.

Le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux, était évidemment déçu pour son capitaine. « Je suis déçu qu’il n’ait pas la chance de défendre les couleurs de son pays à sa dernière année junior », a-t-il lancé. « Pourtant, il me semble que les marqueurs naturels sont toujours bienvenus dans un club de hockey. »

Rioux n’a pas manqué de rappeler qu’au fil des ans, Légaré a considérablement amélioré son coup de patin et son jeu défensif, ce qui n’a pas affecté son talent pour marquer des buts. De plus, avec son gabarit, l’attaquant du Drakkar aurait pu avoir un rôle important à jouer sur une troisième ou une quatrième ligne, croit-il.

Le dg souhaite maintenant que Nathan Légaré arrive dans une forme resplendissante au camp d’entraînement du Drakkar « afin de forcer les dirigeants d’Équipe Canada à changer d’idée dans son cas et l’inviter ».

Hockey Canada a aussi révélé l’identité des deux entraîneurs adjoints avec l’équipe. Là encore, personne de la LHJMQ. Pour une deuxième année, l’entraîneur-chef sera André Tourigny, qui dirige les 67’s d’Ottawa dans la OHL.

Le Championnat mondial de hockey junior 2021 se tiendra en Alberta, plus précisément à Edmonton et Red Deer, domiciles respectifs des Oil Kings et des Rebels.