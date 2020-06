L’éducation, figure de proue de la relance, croient les élus locaux

Le maire de Baie-Comeau, le préfet de la MRC de Manicouagan et le député de René-Lévesque avaient convoqué la presse jeudi matin pour faire part des projets qu’ils souhaitent voir relancer rapidement, maintenant que le déconfinement progressif du Québec est en marche. L’éducation figure au cœur de leurs demandes.

Autant Yves Montigny que Marcel Furlong et Martin Ouellet souhaitent que Québec mette l’accent sur les projets liés à l’éducation, car le mentionne M. Montigny, « on est convaincus qu’on doit faire un grand pas vers l’avant dans l’économie du savoir ».

En la matière, la création d’une antenne universitaire pour l’ouest de la région est bien sûr la priorité. Depuis fin mars, la Corporation de services universitaires pour l’ouest de la Côte-Nord a cessé ses activités. Un comité de transition collabore présentement avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) afin d’assurer la suite des choses, qui devrait être l’affaire de l’UQAR.

« On a défait la piste d’atterrissage, ça nous prend une nouvelle piste », a imagé le maire sur l’importance d’avoir rapidement une annonce sur l’antenne universitaire, surtout que, comme l’a rappelé le député Ouellet, « on est en retard quand on se compare aux autres régions du Québec ».

Les autres projets moussés par la région auprès du gouvernement sont ceux de l’agrandissement du cégep de Baie-Comeau pour y loger le Centre d’expérimentation et de développement de la forêt boréale (CEDFOB), ainsi que la création d’un fonds de recherche pour attirer des chercheurs dans la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, particulièrement à la station Uapishka.

Relancer l’industrie forestière

Dans cette première conférence de presse en personne en trois mois, dans le respect de la distanciation physique, les élus se trouvaient sur la place du colonel McCormick, devant l’usine de papier journal de Résolu, sans vie depuis plusieurs semaines déjà.

Sans parler spécifiquement du sort de cette dernière, Marti Ouellet a réclamé du gouvernement caquiste se tourne vers l’industrie forestière et de servir comme vecteur de développement.

L’autre grand dossier sur lequel les trois hommes voulaient braquer les projecteurs est celui du port de Baie-Comeau, précisément le brise-lame, qui montre des signes de fatigue selon le préfet.

« On veut une étude pour identifier la meilleure solution pour améliorer le brise-lame », a lancé Marcel Furlong, qui a notamment évoqué la possibilité d’élargir le brise-lame à son extrémité pour permettre aux camions et aux autobus venus cueillir des croisiéristes de se tourner sans difficulté.

Le maire Montigny a quant à lui souligné que le brise-lame, qui n’est pas protégé par un enrochement, représente aussi une nécessaire protection pour les débarcadères de la Société des traversiers du Québec et de la SOPOR, où accoste le traversier-rail Georges-Alexandre Lebel.