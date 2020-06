L’avenue Talon sera rafraîchie

Des travaux de planage et de pavage de la chaussée seront réalisés dans les prochains mois sur l’avenue Talon à Baie-Comeau. Le contrat de 438 000 $, incluant les taxes applicables et les imprévus, a été accordé à l’entrepreneur Jean Fournier inc.

La somme nécessaire sera puisée dans le fonds pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques, qui renferme un montant de 1,2 M$ provenant de droits versés par les exploitants de carrière et sablière de son territoire.

Comme l’avenue Talon est une voie spécifique utilisée par le transport lourd pour éviter de circuler dans le centre-ville, la municipalité peut se tourner vers ce fonds pour payer les travaux, a expliqué le maire Yves Montigny lors de la séance du conseil municipal du 15 juin. Il a d’ailleurs rappelé l’existence d’une carrière le long de la route Maritime, à deux pas de l’artère qui sera rafraîchie.

Puisque le trafic risque d’augmenter considérablement sur Place La Salle pendant la durée des travaux, la Ville prévoit des mesures d’atténuation. « On demande entre autres de mettre de la signalisation et on envisage l’implantation de peut-être des blocs de béton architecturaux qui pourraient protéger davantage les gens dans la courbe quand on descend Place La Salle », a précisé, pour sa part, le directeur général de la municipalité, François Corriveau.

Dans les prochains mois, la Ville puisera un montant qui reste à déterminer dans le même fonds pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques dans le cadre de travaux de pavage de la route menant au mont Ti-Basse.