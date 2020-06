Feu de forêt à Baie-Comeau : 25 pompiers à l’oeuvre depuis l’aube

Vingt-cinq pompiers forestiers travaillent d’arrache-pied depuis l’aube samedi afin de combattre l’incendie de forêt qui a éclaté vendredi soir à Baie-Comeau.

On se souviendra que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a reçu l’alerte vers 19 h 30 pour un incendie dans le secteur situé entre le lac à la Chasse et la route 138, sur le tronçon reliant la route 389 et la route Maritime.

Hier soir, huit pompiers et deux avions-citernes sont intervenus dans les premières heures. Aujourd’hui, ce sont deux hélicoptères qui soutiennent le travail des sapeurs. S’il le faut, la SOPFEU refera appel aux avions-citernes, assure Mélanie Morin, porte-parole de la SOPFEU.

Pendant la nuit, la superficie atteinte est demeurée autour de 10 hectares. Il était toujours considéré comme un nouvel incendie tôt ce matin, mais Mme Morin s’attend à ce qu’il soit contenu au cours de l’avant-midi.

« On fait le tour de l’incendie, on le consolide et on s’assure qu’il n’y ait pas de progression », explique-t-elle.

Une fois contenu, un incendie sera ensuite maîtrisé dans un délai qui varie selon son ampleur. À ce moment-là, poursuit Mme Morin, « on a vraiment fait tout le tour de l’incendie et on a une certaine assurance qu’il ne se propagera plus ». Par contre, il reste alors les points chauds à surveiller dans son périmètre.

La dernière étape du travail mène à l’extinction du feu de forêt.

Pour en revenir à l’incendie allumé à Baie-Comeau, la porte-parole est d’avis qu’il est de cause humaine puisqu’il n’y a pas eu d’épisode de foudre dans le secteur vendredi soir.