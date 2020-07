Le Drakkar passe son tour au repêchage européen

En toute logique, le Drakkar de Baie-Comeau n’a pas parlé ce mardi lors de la tenue du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey (LCH). La formation nord-côtière a déjà ses deux joueurs étrangers et elle en est très satisfaite.

L’an dernier lors de ce repêchage, le Drakkar avait mis la main sur le Biélorusse Valentin Demchenko et le Letton Raivis Kristians Ansons, deux jeunes de 17 ans sur lesquels l’organisation misait pour l’avenir. L’objectif avec ces deux patineurs demeure le même.

« On a bien aimé la progression de Raivis, qui a été bon du début à la fin de la saison, et on a vu les vraies couleurs de Val après les Fêtes », a indiqué le directeur général Pierre Rioux.

« Comme on a eu la confirmation de leurs agents que les deux seront de retour à Baie-Comeau pour la saison prochaine, on a donc passé notre tour au repêchage », a-t-il ajouté.

Il y a quelques années, les équipes pouvaient troquer leurs choix européens si elles ne les utilisaient pas, mais le règlement a changé, rendant désormais impossibles les échanges concernant ces choix.

Les clubs de la LCH qui ne parlent pas à ce repêchage ne peuvent plus utiliser ces choix comme monnaie d’échange. Les choix numéro 11 et 71 du Drakkar ont donc été annulés.

Pour revenir à Ansons et Demchenko, leurs agents travaillent déjà à leur décrocher rapidement leur visa pour le Canada, une étape déjà fastidieuse en temps normal maintenant rendue très compliquée en temps de pandémie.

Si tout va bien, les deux Européens pourront donc être présents dès le début du camp d’entraînement du Drakkar, à une date et d’une façon qui restent à déterminer.

Outre le Drakkar, l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Voltigeurs de Drummondville, les Foreurs de Val-d’Or et les Tigres de Victoriaville ont aussi passé leur tour. Les autres équipes de la LHJMQ ont sélectionné un total de 18 joueurs, soit 13 au premier tour et 5 au deuxième.