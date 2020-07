Alcoa et Lefebvre Industri-Al inscrivent une première au pays

Deux entreprises de Baie-Comeau sont devenues, lundi, les premières au pays à adopter une toute nouvelle technologie destinée à diminuer les risques d’introduction de la COVID-19 et autres virus, connue sous le nom de station sanitaire à contrôle d’accès.

L’aluminerie Alcoa, avec l’acquisition de trois stations, et Lefebvre Industri-Al, avec une, font confiance à cette application venue des États-Unis et pour laquelle l’entreprise Station – SSCA, propriété d’Éric Lefebvre et sa conjointe Élisabeth Nadeau, agit à titre de distributrice au Canada depuis juin.

Natif de Baie-Comeau, installé en Estrie et fils du propriétaire de Lefebvre Industri-Al, Éric Lefebvre voit grand pour l’appareil de détection de température par numérisation et de contrôle d’asepsie des mains.

« C’est un poste qui se place à l’entrée de n’importe quelle entreprise. Quand tu te présentes à la borne, ça utilise la reconnaissance faciale pour identifier la personne de façon personnalisée ou anonyme. À chaque visite, on a une prise de température », explique le copropriétaire.

Selon lui, une entreprise pourrait choisir l’option personnalisée pour ses employés et anonyme pour ses fournisseurs ou visiteurs ou décider que tous soient enregistrés.

Multiples fonctions

La station possède aussi les fonctions de gérer les questionnaires protocolaires en temps de crise sanitaire et le respect du port du masque, en plus d’offrir la distribution de gel aseptisant sans contact pour les mains. Chaque entreprise choisit les fonctions selon ses besoins, ce qui est un grand avantage de la technologie, insiste M. Lefebvre.

« La grande beauté de ça, c’est que dès que quelque chose ne fonctionne pas, il y a un code rouge, un message qui arrive à l’écran. Automatiquement, la personne est refusée par l’appareil et doit attendre dehors. »

Autre bénéfice pour les entreprises, l’appareil de détection permet de contrôler l’accès à leurs installations, à savoir « qui rentre, à quelle heure, quelle température elle (la personne) fait et est-ce un employé ou non ».

Une carte de visite

Le distributeur est on ne peut plus fier de la confiance de l’aluminerie envers cette nouvelle technologie qui, aux États-Unis, est utilisée chez Disney, Home Depot et Hard Rock, entre autres.

M. Lefebvre croit qu’une fois convaincue des avantages des stations sanitaires à contrôle d’accès, l’usine de Baie-Comeau deviendra une belle carte de visite pour les autres installations d’Alcoa au Québec tout comme pour d’autres entreprises. « Alcoa, ça nous donne une belle visibilité et notoriété. »

Dans la province, Station – SSCA mène des démarches pour intégrer la nouvelle technologie dans divers secteurs d’activité, notamment en santé et en éducation. Comme le note le distributeur, l’appareil pourrait très bien être installé à bord des autobus scolaires afin d’éviter des éclosions de maladies virales, telles que les gastroentérites.