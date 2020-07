Fête du Canada : ouvert ou fermé?

Aujourd’hui ce premier jour du mois de juillet est célébré la Fête du Canada. Congé férié (déplaçable) au Québec, voici les commerces qui sont ouverts ou fermés.

Ouvert

En ce qui concerne les marchés d’alimentation, ils peuvent accueillir des clients entre 8 h et 21 h ce 1er juillet, sans restriction de personnel tout comme les pharmacies.

Les commerces de services (salons de coiffure), les bureaux, les salles de spectacles et les entreprises manufacturières ne sont pas visés par la Loi et le Règlement. Ils peuvent donc ouvrir selon leurs horaires habituels. Malgré cette exception, les commerces de services qui n’ont pas l’autorisation d’exercer leurs activités en raison de la COVID-19 doivent demeurer fermés.

Les services essentiels comme la police, la protection contre l’incendie et le traitement de l’eau seront maintenus jour et nuit. Pour toute urgence nécessitant l’intervention des policiers, des pompiers ou des ambulanciers, la population peut composer le 911 en tout temps.

Du côté de la Société des alcools du Québec, la majorité des succursales seront ouvertes à l’exception de celles étant présentement fermées en lien avec le COVID-19. Les commerces de la SQDC fermeront leurs portes pour la journée.

Fermé

Les commerces de détail comme boutique de vêtements, par exemple, doivent fermer leurs portes au public afin de se conformer à la Loi. Toutefois, certaines exceptions sont mentionnées telles que les restaurants, stations-services, librairies, antiquaires ainsi que les fleuristes, qui n’ont pas de restrictions quant au nombre d’employés, aux heures et jours d’ouverture.

Les bureaux municipaux ayant rouvert leurs portes au public seront fermés en cette journée de congé férié.

Toutes les bibliothèques seront fermées ainsi que les bureaux de Poste Canada.

Les banques et institutions financières seront fermées le 1er et le 2 juillet. Idem pour les points de service fédéraux et provinciaux, comme les bureaux des passeports ou les centres de Service Canada, et les services de la Société de l’assurance automobile du Québec.