La ministre de la Culture honore Jérémie Giles

Le peintre et sculpteur Jérémie Giles vient de recevoir un bel honneur. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, lui a remis la Médaille de l’Assemblée nationale pour l’ensemble de son œuvre, un geste qu’elle pose tout au plus une à deux fois l’an.

« Sérieusement, je suis bien flatté. Je me sens privilégié », a témoigné l’artiste de 93 ans au bout du fil. L’humble personnage à l’œuvre gigantesque n’a pas manqué de souligner que comme artiste, « on n’est pas seul à revendiquer la paternité de nos initiatives. »

Normalement, ce sont les députés qui offrent la médaille honorifique à des gens de leur circonscription pour leurs réalisations. Cette fois-ci, c’est la ministre en personne qui a tenu à la remettre à l’artiste de Jonquière, dont une partie du cœur demeure à Baie-Comeau, une ville où il a travaillé (à l’aluminerie) a créé et a animé la scène culturelle pendant les années 50, 60 et 70.

Selon Geneviève Gouin, porte-parole du ministère, si Mme Roy a tenu à honorer M. Giles, c’est en raison du caractère exceptionnel de sa carrière et de son souci de le souligner.

Le dossier de l’artiste a été soumis par un membre de sa famille qui habite la circonscription de la ministre, celle de Montarville dans la région de la Montérégie. M. Giles confie avoir d’ailleurs déjà participé à des projets artistiques dans ce coin du Québec.

Au départ, la remise devait se faire en avril à l’Assemblée nationale, mais la pandémie est venue brouiller les cartes. Le 22 juin, une remise virtuelle a été faite à l’artiste, accompagné alors de sa famille. Le principal intéressé devrait recevoir sa médaille incessamment, si ce n’est déjà fait.

L’art est un miroir

Dans un communiqué, la ministre Roy a souligné : « Après avoir rendu hommage à de nombreux peintres canadiens dans le cadre de l’exposition L’art est un miroir, le moment était venu pour M. Giles de recevoir à son tour les honneurs. Son apport à notre patrimoine artistique est remarquable. »

Cette exposition grandiose dans laquelle Jérémie Giles rend un hommage posthume à 80 des plus grands peintres canadiens se trouve d’ailleurs à Baie-Comeau depuis le 80e anniversaire de la ville en 2017. Elle peut être visitée au pavillon Mance.

Rappelons aussi que l’artiste a sculpté le buste en bronze de l’ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui se trouve désormais devant l’hôtel de ville. M. Giles l’avait lui-même dévoilé à l’ancien homme politique lors de la cérémonie à son honneur organisée en mai 2019 par la Ville de Baie-Comeau.