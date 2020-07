Le gouvernement annonce une étude pour le prolongement de la route 138

Le ministre des Transports, Francois Bonnardel, et le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, étaient à Sept-Îles aujourd’hui le 2 juillet pour annoncer que le prolongement de la route 138 sur la Basse-Côte-Nord allait de l’avant.

Un appel d’offres a été lancé pour effectuer une étude qui permettra de déterminer les coûts et défis pour la construction de la route pour les sections de La Romaine et Tête-à-la-Baleine ainsi qu’entre La Tabatière et Vieux-Fort. Les deux tronçons représentent environ une distance de 300 km.

Pour le ministre Bonnardel, cette étude d’opportunité permettra de créer un couloir économique pour la Côte-Nord en plus d’établir un lien routier avec le Labrador. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une belle journée pour les Nord-Côtiers parce que ce projet va améliorer la mobilité des gens de la région.

De son côté, le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, a salué les élus de la Côte-Nord pour leur cohésion dans le dossier du désenclavement de la Côte-Nord. Il affirme que lors de toutes ses visites sur la Côte-Nord, a chaque fois les élus locaux lui parlent du prolongement la route 138.

Plus tôt dans la journée, les deux ministres avaient annoncé la mise à jour de l’étude d’opportunité pour la construction d’un pont sur le Saguenay.

Réactions

Pour Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent en Basse-Côte-Nord, cette annonce est très positive. « Le ministre parle de tronçon économique, c’est un nouveau langage. Le ton du gouvernement a changé. Il a eu des conversations avec son homologue de Terre-Neuve sur le sujet. Cela va permettre une vraie communication entre nos régions notamment économique. » Il a contacté l’ensemble des maires de la Basse-Côte-Nord afin de leur faire part de la nouvelle et tous se sont montrés très heureux de ces deux annonces.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, était lui aussi ravi de l’annonce. «Je pense que faire l’annonce du prolongement de la route 138 en plus de celle du pont sur le Saguenay était la bonne chose à faire. Les deux projets peuvent permettre le désenclavement de la Côte-Nord.» Le maire de Port-Cartier voit aussi de bon d’œil les annonces d’aujourd’hui dans un contexte de relance économique.

Plus de détails à venir