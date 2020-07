Équitation : des cavalières locales brillent en gymkhana au Lac-Saint-Jean

Sabrina Boisseau, Pamela Michaud, Ève Simard et Édith Thorn viennent de renouer avec les compétitions de gymkhana et leur retour, elles ne l’ont pas raté, loin de là.

La pandémie de COVID-19 a retardé la reprise de ces rendez-vous équestres où rivalisent d’adresse les duos cavalier-cheval. La dernière fin de semaine de juin a permis de casser enfin la glace à l’écurie Sabot d’or à Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean, où plus de 200 participants étaient réunis.

Les quatre cavalières s’y sont présentées avec une nouvelle venue sur la scène des compétitions équestres, Tamara Gagnon, âgée de seulement 14 ans. Même si elle ne s’est pas classée, l’adolescente a tiré son épingle du jeu.

Pamela Michaud a connu un journée productive le samedi en terminant troisième dans la première division de la course de barils femme et de la course du grand prix baril.

Sabrina Boisseau, qui effectuait un retour au gymkhana après une pause de sept ans, a gagné la première place dans le jeu des barils femme de la deuxième division le dimanche, dans laquelle concourrait une trentaine de personnes.

« L’an passé, je suis allée à Saint-Tite et la piqûre m’a repris », raconte la femme de 22 ans au bout du fil. Elle a acheté son cheval en février. « Je l’ai entraîné depuis ce temps-là et ç’a super bien été. »

Toujours dans l’épreuve de barils femme, Ève Simard, avec une deuxième place dans la deuxième division, tout juste derrière Sabrina Boisseau, et Édith Thorn, première dans la même division le samedi, ont aussi fait briller la délégation baie-comoise.

« C’était vraiment agréable, c’était une belle fin de semaine », conclut Pamela Michaud. Une autre compétition de gymkhana aura lieu les 26, 27 et 28 juillet à la même écurie de Saint-Gédéon.