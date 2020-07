Ça reprend aussi pour le club d’athlétisme

Le Club d’athlétisme de Baie-Comeau passe à son tour en mode déconfinement et vient tout juste d’entreprendre sa saison ce mardi.

La saison extérieure du club s’étendra du 7 juillet au 13 août, à raison de deux entraînements par semaine sur la surface synthétique de la polyvalente des Baies.

Si l’inscription n’est pas encore faite, les intéressés peuvent se présenter à la poly des Baies les 7 et 9 juillet à 17 h. L’entraîneur-cheffe Mélina Morin, ses adjoints et un membre du conseil d’administration seront sur place.

L’objectif étant de s’amuser et initier de nouveaux membres, le club proposera une formule où les jeunes pourront toucher à toutes les épreuves d’athlétisme sur piste et pelouse, que ce soit les courses, les sauts ou les lancers.

Évidemment, les responsables du club vont s’assurer de respecter le protocole strict mis en place par la Fédération québécoise d’athlétisme. « Chaque athlète et parent doivent signer le document de reconnaissance de risque », a expliqué la responsable de l’organisme, Nathalie Doré.

Parmi les mesures sanitaires, on retrouve notamment le lavage des matelas, l’utilisation d’un panier individuel pour le matériel en ce qui concerne les lancers et la tenue de courses individuelles et non de masse.

Il n’y aura pas de compétition à l’échelle régionale pour cette saison estivale 2020, mais la Fédération a déjà concocté un calendrier provincial de compétitions, qui s’amorce le 17 juillet. Les jeunes les plus performants pourront ainsi entreprendre leur préparation pour les Jeux du Québec d’été, reportés en 2021.