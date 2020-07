Deux bélugas vont à la rencontre d’un adepte de Stand Up Paddle

Maxime Grenier, de Lac-Beauport, se souviendra longtemps de la fin de ses vacances sur la Côte-Nord, le 6 juillet au matin. Lors d’une sortie en SUP (Stand Up Paddle) dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, à la hauteur des Escoumins, il aura eu droit à la visite de deux bélugas. « Une banale sortie en SUP m’a fait vivre un mélange d’émotions, passant de la peur à l’émerveillement et à la gratitude », raconte-t-il.

L’homme de 31 ans s’est lancé sur l’eau ce matin-là avec l’espoir de voir au loin des bélugas. Il en aura vu une dizaine. Deux d’entre eux ont toutefois décidé d’aller à sa rencontre.

« Je suis une personne de nature calme et terre à terre. Quand j’ai vu ça, j’étais excité de raconter ça à ma blonde, je l’ai appelé, et après j’ai filmé. J’en ai vu un passer sous ma planche. L’eau était claire. Sur le coup, j’ai eu peur, c’était du nouveau, mais j’ai vu qu’ils étaient joueurs », a-t-il conté.

En frais de sensations fortes, d’émotions, il compare son aventure du 6 juillet à un saut en parachute qu’il a fait il y a quelques années. « C’est le même genre de feeling, de sauter dans le vide. La peur était là pour quelques secondes », a-t-il renchéri.

Quelques consignes

Les adeptes de SUP et de kayak sont nombreux sur les plans d’eau de la Côte-Nord à vouloir profiter du paysage et de l’environnement qui les entourent. La veille de son expédition, Maxime Grenier se trouvait à la Baie Sainte-Marguerite dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, près de Sacré-Coeur. Sur le site, il avait pris connaissance de certaines règles à respecter en explorant les parcs marins, règles qu’il a écrites à sa façon sur sa publication Facebook :

L’eau est très froide (8 degrés Celsius en ce moment), VFI et wetsuit sont de mises.

Il est interdit de s’approcher volontairement à moins de 400 mètres des bélugas ou de se placer sur leur chemin, comme ces belles p’tites bêtes sont en voie de disparition.

Si la chance vous souriait et que ces mammifères curieux et joueurs venaient à votre rencontre, ne tentez pas de les toucher, mais savourez ce moment unique.

Le résident de la région de Québec s’était également fait dire par la Garde-Côtière qu’elle doit souvent intervenir en ce sens pour des utilisateurs qui s’aventuraient un peu trop loin.

Côte-Nord accueillante

En conclusion d’entrevue, Maxime a tenu à souligner l’accueil chaleureux des Nord-Côtiers et qu’il compte visiter encore plus la région une prochaine fois.

« Le Québec a tant à offrir! Visitons nos régions, discrètement, en y laissant comme seule trace de notre passage des moments marquants en souvenir. »

