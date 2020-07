Les résidents du quartier Saint-Georges retrouvent l’eau après 48 heures

Les citoyens du quartier Saint-Georges à Baie-Comeau ont de quoi pousser un soupir de soulagement, eux qui ont été privés d’eau pendant 48 longues heures avant que la situation revienne la normale en avant-midi mercredi.

Depuis 10 h, l’ensemble des résidents devraient maintenant être réalimentés en principe, assure Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

Le bris d’une conduite principale du boulevard Comeau a finalement été réparé. À l’aube, les tests d’étanchéité ont été concluants, ce qui n’avait pas été le cas en fin de soirée mardi. L’eau a donc recommencé à circuler tôt aujourd’hui, mais quelques heures sont toujours nécessaires avant qu’elle atteigne tout le réseau.

Plus de 2 000 résidents habitent le secteur. Pour eux, c’était carrément une répétition de ce qu’ils ont vécu en novembre 2019. À ce moment-là, un bris d’aqueduc survenu également à la conduite principale du boulevard Comeau les avait privés d’eau pendant 72 heures. Une telle durée, c’était du jamais vu dans les annales de la Ville.

Dans le même secteur

Même si le bris de cette semaine touchait le même secteur de la conduite, M. Pineault assure qu’il ne met pas en cause la réparation de l’automne dernier. Cette fois-ci, la portion problématique était située quelques centaines de mètres plus loin. « On n’a pas creusé au même endroit. On n’a pas réparé ce qu’on avait réparé en novembre », indique-t-il.

Selon lui, il est évident que le vieillissement de la conduite apporte son lot de pépins et qu’il est probable que le conseil municipal aura à se pencher sur la question.

Le maire Yves Montigny, présentement en vacances, devrait réagir à la situation dans les prochains jours. Il peut certes comprendre les citoyens d’en avoir marre de ces bris d’aqueduc à répétition puisqu’il habite le quartier.

Interruption planifiée

L’interruption du service d’aqueduc était planifiée, mais pas sa durée. Une fuite avait été observée, sans que cela nécessite des travaux d’urgence. La Ville a donc décidé de réparer le problème le lundi 13 juillet, tout en avisant la population quelques jours à l’avance afin qu’elle fasse des réserves.

Dès le départ, aucune estimation n’avait été fournie pour la durée des travaux, même si on espérait bien que la journée serait suffisante afin de rebrancher les citoyens au réseau dans la soirée.

Or, diverses problématiques sont venues compliquer le travail des équipes des travaux publics sur place, qui se sont relayées sans arrêt depuis la nuit de dimanche à lundi. Le coordonnateur aux communications fait notamment référence aux travaux d’excavation plus difficiles en raison d’une épaisseur anormale du pavage et au fait que la conduite reposait littéralement sur le roc.

Dès mardi matin, une distribution d’eau non potable s’est faite à partir de la caserne de pompiers du secteur Marquette. Un service de livraison à domicile a été offert aux gens à mobilité réduite. S’il avait fallu que l’interruption se poursuive, la Ville se préparait à augmenter son niveau de services dès ce matin, notamment pour les douches.

M. Pineault comprend la déception et la colère des citoyens du quartier Saint-Georges. Il a effectué des suivis fréquents sur la page Facebook de la Ville afin de les tenir à tout le moins au courant de l’évolution des travaux de réparation.

Fait à noter, en plus de composer avec une rupture du service d’eau, les résidents ont été touchés, lundi, par une panne d’électricité de sept heures qui a affecté l’ensemble du secteur Marquette.