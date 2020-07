À 21 ans, Marylou lance un plaidoyer en faveur du masque

Une jeune femme de Baie-Comeau atteinte de deux maladies chroniques, Marylou Tremblay, lance un vibrant plaidoyer en faveur du port du masque. Aux personnes qui s’y opposent, elle lance : « Levez la tête et n’oubliez pas qu’il y a des gens autour de vous qui se battent pour leur vie ».

Jeudi dernier, à deux jours de l’entrée en vigueur de l’obligation du masque dans les lieux publics fermés, la femme de 21 ans a publié un message sur sa page Facebook. Un message touchant qui a fait boule de neige avec de multiples commentaires et partages.

Depuis six ans, Marylou Tremblay se bat au quotidien contre une vasculite de type SAVI, une maladie extrêmement rare qui atteint ses vaisseaux sanguins et entraîne son système immunitaire à se battre contre elle-même. « J’ai une atteinte au niveau des sinus, des poumons, des os et des articulations. »

Elle ose à peine penser aux conséquences d’une possible contamination par le virus. « Si je l’attrape, ça ne pardonne pas. Mes poumons sont très atteints par la maladie », laisse-t-elle tomber au bout du fil.

En plus de la vasculite qu’elle combat depuis son adolescence, un deuxième diagnostic est tombé plus récemment, celui de la maladie de Crohn. « Pendant la COVID, j’ai eu trois grosses chirurgies reliées à la maladie pour aider mes intestins », souligne celle qui est installée à Québec depuis l’aggravation de ses problèmes de santé depuis août 2019.

Finalement, en six ans, elle raconte avoir été confrontée à 350 jours d’hospitalisation, 3 transferts par avion ambulance et 1 mois aux soins intensifs, en plus de 5 chirurgies majeures, plus de 20 interventions d’un jour sous anesthésie, des traitements par injection, de 15 à 20 pilules à prendre par jour et 2 transfusions sanguines, notamment. Le fameux masque, elle le porte depuis ce temps dans les lieux publics.

Un petit geste

Marylou Tremblay supplie les gens de respecter la nouvelle consigne. Selon elle, c’est un petit geste qui peut faire une grande avancée. « On a vu beaucoup de messages concernant le port du masque. On peut comprendre que la COVID a amené beaucoup de négativité dans le monde, mais si c’est juste ça qu’il faut pour s’en sortir, il faut le faire. On n’est pas tout seul, tout le monde est (concerné) », insiste-t-elle.

On a parlé beaucoup des ravages du coronavirus chez les personnes âgées au cours des derniers mois, et avec raison. « Mais pendant ce temps-là, les diagnostics de cancer, de maladies arthritiques et autres, ça n’arrêtait pas », rappelle la jeune femme, en invitant les gens à porter le masque et, si ce n’est pas pour eux, qu’ils le fassent pour leur voisin, leurs parents ou toute autre personne qui en bénéficiera.

Elle conclut ainsi : « Il va servir à quelqu’un ce geste-là. Ça n’ira pas dans le beurre. On sait que c’est plate, mais si c’est ça qu’il faut. Le port du masque, c’est peu par rapport à ce que d’autres vivent. Il faut s’encourager et se dire que c’est temporaire. On lâche pas. »