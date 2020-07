Les Shows à relais attirent les gens sur Place La Salle

Place La Salle s’est animée, samedi soir, grâce au premier rendez-vous de l’été des Shows à relais, une nouvelle formule imaginée et mise en forme par Simon Fortin Dufour et Roger Desgagnés.

Grâce à une météo tout simplement incroyable, les citoyens de la Manicouagan ne se sont pas fait prier pour converger vers le centre-ville afin d’assister aux prestations de quatre groupes dispersés sur autant de scènes improvisées. Sur place, il y avait Les Shimmeux, le quatuor à cordes de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau, Les Bestioles et Sweet Rock.

De 18 h à 20 h, les Shows à relais ont permis au public de se promener d’un groupe à l’autre, puis, selon les goûts de chacun, peut-être revenir écouter d’autres pièces de l’une ou l’autre des formations.

« Simon Dufour Fortin voulait faire ça au parc des Pionniers. On s’en est jasé comme ça, puis à ce moment-là, je lui avais proposé le centre-ville ici, je trouvais ça plus convivial. À nous deux, on a commencé à travailler les emplacements », a expliqué Roger Desgagnés, sur place samedi, visiblement satisfait de la réponse la population.

Si la logistique de l’événement a davantage été du ressort du porte-parole, le recrutement des groupes, lui, a été l’affaire de Simon Fortin Dufour. « Il fait déjà partie des Jams du dimanche et il connaît tout le monde ».

La Ville de Baie-Comeau soutient financièrement les trois soirées de Shows à relais de l’été. Les deux prochaines se tiendront le 31 juillet et le 14 août. Quatre nouveaux groupes se produiront à chaque occasion.