La Côte-Nord obtient plus de 1,1 M$ du programme Emplois d’été Canada

Des employeurs de la Côte-Nord se partagent cette année 1 132 336 $ dans le cadre du programme Emplois d’été Canada.

C’est ce que vient de confirmer la députée bloquiste de la circonscription de Manicouagan, Marilène Gill, en se disant fière de cet investissement. En 2019, une somme de 946 734 $ avait été distribuée.

« C’est toujours un plaisir pour moi de travailler de concert avec les demandeurs et de contacter chaque demandeur sélectionné pour recevoir la subvention à l’emploi pour leur annoncer la bonne nouvelle, car ce sont nos jeunes, aux quatre coins de la Côte-Nord, qui peuvent ainsi bénéficier d’une expérience de travail dans leur milieu. »

Les entreprises privées et publiques ainsi que les organismes à but non lucratif peuvent déposer des demandes pour bénéficier d’une subvention salariale lors de l’embauche d’étudiants. En raison de la pandémie de COVID-19, les délais de réponse se sont allongés cette année.

Mme Gill affirme qu’elle s’est assurée que toutes les sommes attribuées aux demandeurs de la Côte-Nord demeurent en région, même celles promises à un employeur qui, finalement, ne pouvait offrir l’emploi pour lequel ils avaient fait des démarches avant la pandémie.

« C’est pourquoi, de mars à juillet, je suis demeurée en contact étroit avec la direction de Service Canada et la ministre Qualtrough dans une perspective d’amélioration de la gestion du programme en période de crise. »

La députée Gill invite les employeurs de ces jeunes à communiquer avec elle pour partager leurs commentaires et suggestions en vue d’améliorer la prochaine mouture du programme Emplois d’été Canada, qui vise toujours à créer des expériences de travail d’été de qualité pour les jeunes de 15 à 30 ans.