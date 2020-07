(Mise à jour) La patience est de mise à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Même si c’était à prévoir à ce temps-ci de l’été, ce n’est jamais plaisant de devoir attendre plus d’une heure avant de pouvoir traverser la rivière Saguenay entre Tadoussac et Baie-Saint-Catherine, mais c’est pourtant ce qui se produit aujourd’hui.

Alors que viennent de s’amorcer les vacances de la construction, le Armand-Imbeau II et le Jos-Deschênes II sont pris d’assaut par les touristes et les voyageurs de la région. Lundi, en début d’après-midi, l’attente dépassait une heure du côté de Baie-Sainte-Catherine.

» Les Québécois ont répondu à l’appel d’aller visiter le Québec, et dans ce cas-ci, la Côte-Nord. Les navires fonctionnent bien et l’horaire est respecté « , assure la porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Julie Drolet. L’attente s’explique vraiment par un achalandage important et seulement dans une direction, » celle pour s’évader en vacances vers la Côte-Nord « , souligne-t-elle encore.

Dans les faits, l’attente est plus longue qu’à la normale depuis 11 h ce matin.

De plus, à compter de 5 h 30 jusqu’à 9 h ce matin, les départs se sont effectués aux 40 minutes, plutôt qu’aux 20 minutes, puisque l’un des deux navires de la traverse se faisait ravitailler.

Dimanche après-midi, les voyageurs ont également dû patienter plus longtemps qu’à l’habitude avant de traverser, mais on ne parlait pas de plus d’heure. La STQ a émis une alerte vers 14 h pour la lever trois heures plus tard.